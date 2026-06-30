3,6 po Richteru
Potres u Bosni i Hercegovini
Potres magnitude 3,6 po Richteru zabilježen je jutros na području Zenice, a prema riječima građana osjetio se i u Sarajevu.
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Prema podacima Euro-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), potres je zabilježen u 6:18 sati po lokalnom vremenu, s epicentrom 11 kilometara jugoistočno od Zenice.
🔔#Earthquake (#zemljotres) M3.6 occurred 11 km SE of #Zenica (Bosnia & Herzegovina) 2 min ago (local time 06:18:15). More info at:— EMSC (@LastQuake) June 30, 2026
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Prema komentarima građana, podrhtavanje tla najjače se osjetilo na području Zenice i Kaknja, dok su podrhtavanje prijavili i stanovnici Busovače, Sarajeva, Lokvina, Dobrinja te drugih okolnih mjesta.
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