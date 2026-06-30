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3,6 po Richteru

Potres u Bosni i Hercegovini

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N1 BiH
|
30. lip. 2026. 08:19
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Screenshot/EMSC

Potres magnitude 3,6 po Richteru zabilježen je jutros na području Zenice, a prema riječima građana osjetio se i u Sarajevu.

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Prema podacima Euro-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), potres je zabilježen u 6:18 sati po lokalnom vremenu, s epicentrom 11 kilometara jugoistočno od Zenice.

Prema komentarima građana, podrhtavanje tla najjače se osjetilo na području Zenice i Kaknja, dok su podrhtavanje prijavili i stanovnici Busovače, Sarajeva, Lokvina, Dobrinja te drugih okolnih mjesta.

Teme
bosna i hercegovina epicentar podrhtavanje tla potres zenica

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