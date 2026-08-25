Priopćenje povodom ulaska Alpac Capitala u Bosnu i Hercegovinu

"Izgradnja države, vladavina prava i funkcionalno tržišno gospodarstvo i dalje su područja koja će zahtijevati napore kako vlasti tako i građana. Reforme će ponekad biti bolne i njihovi rezultati neće se preko noći osjetiti u svakodnevnom životu građana Bosne i Hercegovine, ali njihove su dugoročne koristi dobro dokazane i utemeljene. Od Sarajeva, Banje Luke ili Mostara, preko planina i sela, prirodnih ljepota i izuzetnih trgova, različitih religija i etničkih pripadnosti, Bosna i Hercegovina mora biti svijetli primjer svega najboljeg što naš kontinent može ponuditi. Zemlja u kojoj se povijest, kultura i religija isprepliću sa strašću prema sportu i strašću prema životu. Od ćejfa do meraka, Bosna i Hercegovina ima mnogo toga ponuditi Europi i Europljanima", poručio je Vargas David.