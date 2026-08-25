DOBIVENE SVE DOZVOLE
Priopćenje povodom ulaska Alpac Capitala u Bosnu i Hercegovinu
Alpac Capital dobio je sva potrebna odobrenja nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini za akviziciju N1 i Nove u BiH, priopćio je Pedro Vargas David, vlasnik i direktor Alpac Capitala.
U izjavi za medije Vargas David naveo je da je riječ o važnoj strateškoj investiciji koja predstavlja dio dugoročne vizije razvoja medijskog poslovanja diljem jugoistočne Europe te je posebno naglasio važnost neovisnosti medija i profesionalnog novinarstva.
Vargas David poručio je da će se Alpac Capital, kao novi vlasnik, pridržavati najviših novinarskih standarda i štititi neovisnost redakcija, urednika i novinara od bilo kakvog neprimjerenog unutarnjeg ili vanjskog utjecaja.
"Bosna i Hercegovina je europska zemlja. Njezini građani dijele našu zajedničku europsku prošlost, ali, što je još važnije, teže našoj zajedničkoj europskoj budućnosti. Više od 75 posto građana ove zemlje, prema svim istraživanjima javnog mnijenja, izražava punu podršku članstvu u Europskoj uniji. I to nije samo želja za gospodarskim rastom i prosperitetom; ona je duboko ukorijenjena u osjećaju pripadnosti i zajedničkim vrijednostima", istaknuo je prvi čovjek kompanije.
Vlasnik i direktor Alpac Capitala naglasio je kako je put Bosne i Hercegovine prema punopravnom članstvu u Europskoj uniji još dug i da nije bez izazova.
"Izgradnja države, vladavina prava i funkcionalno tržišno gospodarstvo i dalje su područja koja će zahtijevati napore kako vlasti tako i građana. Reforme će ponekad biti bolne i njihovi rezultati neće se preko noći osjetiti u svakodnevnom životu građana Bosne i Hercegovine, ali njihove su dugoročne koristi dobro dokazane i utemeljene. Od Sarajeva, Banje Luke ili Mostara, preko planina i sela, prirodnih ljepota i izuzetnih trgova, različitih religija i etničkih pripadnosti, Bosna i Hercegovina mora biti svijetli primjer svega najboljeg što naš kontinent može ponuditi. Zemlja u kojoj se povijest, kultura i religija isprepliću sa strašću prema sportu i strašću prema životu. Od ćejfa do meraka, Bosna i Hercegovina ima mnogo toga ponuditi Europi i Europljanima", poručio je Vargas David.
Vlasnik i generalni direktor Alpac Capitala obavještava građane Bosne i Hercegovine da je grupacija koju vodi dobila sva potrebna odobrenja relevantnih domaćih regulatornih tijela, u području medija i tržišnog natjecanja, za akviziciju Nove i N1 u Bosni i Hercegovini.
"Za nas ovo predstavlja važnu stratešku investiciju i dio je naše dugoročne vizije razvoja medijskog poslovanja diljem jugoistočne Europe. Očekujemo da će svi preostali koraci potrebni za formalizaciju transakcije biti završeni u narednim danima.
Budućnost Bosne i Hercegovine duboko je povezana s budućnošću njezinih medija. U zemlji koja je nekada bila razorena ratom i pustošenjem, mediji mogu biti snaga dobra, ali i početak svih problema. Radikalizacija ili segregacija mogu voditi samo prema daljnjem nasilju, bilo fizičkom ili verbalnom. A ova zemlja i ova regija toga su vidjele dovoljno.
Visoki etički i novinarski standardi, neovisne redakcije bez političkih agendi ili bilo kakvog miješanja, kao i financijski stabilne kompanije s dobrim upravljanjem, recept su za uspjeh ne samo pojedinačnih kompanija nego i demokratskih društava."
Nova i N1, koji u Bosni i Hercegovini posluju s lokalnim dozvolama, za novog su vlasnika dobar primjer onoga što mogu postići neovisni, nestranački i financijski profitabilni mediji. Vodeća pozicija oba kanala predstavlja potvrdu i priznanje građana ove zemlje za rad kojem se naši novinari, tehničari i osoblje podrške predano i svim srcem posvećuju.
"Kao novi vlasnik, pridržavat ćemo se najviših standarda novinarstva. Aktivno ćemo promicati neovisnost redakcija, njihovih urednika i novinara, štititi ih od svakog oblika neprimjerenog unutarnjeg ili vanjskog utjecaja te osiguravati pluralizam mišljenja i odgovornost prema publici.
Ove vrijednosti predstavljaju temelj našeg poslovanja na svakom tržištu na kojem smo prisutni.
Istodobno, kao što smo činili i u brojnim drugim slučajevima, kada je riječ o uređivačkoj politici, jamčimo jedno: jasnu proeuropsku orijentaciju utemeljenu na vrijednostima demokracije, vladavine prava, slobode medija, institucionalne odgovornosti i europskih integracija.
Kao što smo već rekli, to se nikada ne smije promatrati kao podrška bilo kojoj političkoj stranci, vladi ili pojedincu. Riječ je, naprotiv, o posvećenosti europskom sustavu vrijednosti kojem, vjerujemo, Bosna i Hercegovina već pripada.
Sve ostalo ostaje u rukama profesionalnih novinara i urednika, čija je odgovornost raditi slobodno, neovisno i u javnom interesu.
Ovim putem također želimo obavijestiti javnost da smo ponovno imenovali Amira Zukića na čelo informativnog programa N1 Bosna i Hercegovina, a Dželilu Mizdrak na čelo Nove BH", priopćio je Pedro Vargas David.
Dodao je kako cilj nije mijenjati identitet uspješnih lokalnih medijskih brendova, već im osigurati dodatne resurse, tehnološku podršku, međunarodnu ekspertizu i nove mogućnosti za rast i razvoj.
"Poznajemo povijest ove zemlje i regije i sjećamo se razaranja i strahota rata. Svi smo vjerovali da će to biti posljednji rat koji ćemo vidjeti na našem dragom kontinentu. Nažalost, neodgovornost pojedinaca pokazala je da smo pogriješili.
Svjesni smo odgovornosti koja leži na ramenima naših zaposlenika. Oni uvijek mogu računati na našu punu podršku i zaštitu u obavljanju neovisnog novinarstva zasnovanog na visokim profesionalnim standardima. Jednako tako, potpuno smo svjesni odgovornosti koja sada leži i na našim ramenima.
Vjerujemo u budućnost Bosne i Hercegovine. Vjerujemo u njezinu europsku budućnost. Vjerujemo da njezina jedinstvena kombinacija ljudi, religija i kultura može biti temelj njezina uspjeha i osjećamo se dobrodošlo zahvaljujući naklonosti koju smo dobili u ovoj novoj etapi za nas", naveo je u izjavi za medije Pedro Vargas David, generalni direktor Alpac Capitala.
Alpac Capital investicijska je kompanija sa sjedištem u Portugalu. Kompanija je već prisutna u europskom medijskom sektoru kroz ulaganja u Euronews, a ulazak u vlasništvo N1 i Nove dio je širenja poslovanja na tržište jugoistočne Europe. Akvizicija obuhvaća medijske operacije u zemljama regije, uključujući Bosnu i Hercegovinu.