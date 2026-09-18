Piše Bloomberg
Ruska elita strahuje da bi Putin mogao pokrenuti novu mobilizaciju pa šalju obitelji u inozemstvo?
Članovi ruske elite strahuju da bi Vladimir Putin nakon izbora za Državnu dumu mogao pokrenuti novu veliku mobilizaciju, zbog čega pojedini dužnosnici već traže načine kako obitelji i imovinu prebaciti u inozemstvo.
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Kremljevi dužnosnici navodno savjetuju prijateljima i rodbini da napuste Rusiju, dok istodobno pokušavaju otvoriti bankovne račune u inozemstvu i tamo prebaciti dio imovine. Isti trend zabilježen je i među zaposlenicima vojnih ureda za novačenje, navodi Bloomberg, pozivajući se na dokumente do kojih je došao.
Putin je više puta odbacio tvrdnje da se priprema nova mobilizacija. Ipak, jedan europski sigurnosni dužnosnik rekao je Bloombergu da Rusija do kraja godine planira pozvati još 300.000 ljudi, prenosi New Voice of Ukraine.
Za razliku od mobilizacije iz rujna 2022. godine, novi poziv u vojsku možda neće biti popraćen formalnim proglašenjem mobilizacije. Bloomberg navodi da je Rusija u međuvremenu razvila digitalnu infrastrukturu koja omogućuje učinkovitije pozivanje građana u vojsku, dok su istodobno uvedena ograničenja za njihov izlazak iz zemlje.
Ruske vlasti također reorganiziraju vojne urede za novačenje kako bi bili spremni obraditi očekivani porast broja pozvanih. Takve pripreme dodatno su pojačale strahove među dijelom političke i poslovne elite.
Europski dužnosnici pritom naglašavaju da Putin još nije donio konačnu odluku o novoj mobilizaciji. Kremlj je svjestan i mogućih političkih posljedica takvog poteza, s obzirom na reakcije javnosti nakon mobilizacije 2022. godine.
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