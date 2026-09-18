Ruska elita strahuje da bi Putin mogao pokrenuti novu mobilizaciju pa šalju obitelji u inozemstvo?

Za razliku od mobilizacije iz rujna 2022. godine, novi poziv u vojsku možda neće biti popraćen formalnim proglašenjem mobilizacije. Bloomberg navodi da je Rusija u međuvremenu razvila digitalnu infrastrukturu koja omogućuje učinkovitije pozivanje građana u vojsku, dok su istodobno uvedena ograničenja za njihov izlazak iz zemlje.