LEO KNAPIĆ
Načelnik općine Raša o ilegalnom otpadu: Učinjeni su veliki propusti, to moramo priznati
N1 Hrvatska
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18. ruj. 2026. 13:10
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Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo bio je Leo Knapić, načelnik općine Raša. Komentirali su prosvjed u Labinštini zbog najavljenog uvoza otpada iz Gospića.
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