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AFERA U VARAŽDINU

SDP-ovka na sudu zbog sumnji u malverzacije s građevinskom dozvolom, tvrdi da nije kriva

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N1info
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18. ruj. 2026. 14:07
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Sanjin Strukic/PIXSELL

Na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je suđenje SDP-ovoj saborskoj zastupnici i varaždinskoj gradskoj vijećnici Barbari Antolić Vupori zbog sumnji u malverzacije povezane s građevinskim dozvolama.

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Vupora je na prvom ročištu odbacila krivnju, kao i varaždinski gradski pročelnik Vlado Podbrežnički te stalna sudska vještakinja Jagoda Bistrović, koji su također obuhvaćeni optužnicom, javlja HRT.

USKOK tereti Antolić Vuporu da je poticala na nezakonito izdavanje dozvole za rekonstrukciju kuće u Varaždinu, iako za njezino izdavanje nisu bili ispunjeni zakonski uvjeti.

Zastupnica je uhićena početkom 2025. godine, nakon čega joj je Hrvatski sabor ukinuo zastupnički imunitet.

Njezin odvjetnik Goran Vučetić rekao je da je građevinska dozvola zakonita. "Ta je građevinska dozvola pravomoćna, konačna, izvršna, sukladna je propisima o gradnji, GUP-u. To je ono što ćemo tijekom postupka i dokazati. Sutkinja je zakazala sljedeća ročišta, nadamo se da suđenje neće trajati predugo tako da što prije dođemo do onoga što tvrdimo, a to je da ni po čemu nismo krivi u ovom postupku", rekao je Vučetić.

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barbara antolić vupora građevinske dozvole malverzacije s građevinskim dozvolama

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