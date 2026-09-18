SDP-ovka na sudu zbog sumnji u malverzacije s građevinskom dozvolom, tvrdi da nije kriva

Njezin odvjetnik Goran Vučetić rekao je da je građevinska dozvola zakonita. "Ta je građevinska dozvola pravomoćna, konačna, izvršna, sukladna je propisima o gradnji, GUP-u. To je ono što ćemo tijekom postupka i dokazati. Sutkinja je zakazala sljedeća ročišta, nadamo se da suđenje neće trajati predugo tako da što prije dođemo do onoga što tvrdimo, a to je da ni po čemu nismo krivi u ovom postupku", rekao je Vučetić.