Zelena akcija protiv Tomaševića: "Zaustavili smo Bandića, zaustavit ćemo i njega"

Podsjećaju i da su podnijeli tužbu protiv Studije utjecaja na okoliš za Centar za gospodarenje otpadom (CGO) u Resniku, u sklopu kojeg bi se otpad trebao pripremati za spaljivanje. Kažu da u Studiji uopće nisu analizirana bolja tehnološka rješenja od spaljivanja, kao ni utjecaj spaljivanja više od 130.000 tona otpada na okoliš. Poručuju kako je potpuno neprihvatljivo da Grad Zagreb nastavlja s realizacijom tog projekta izdavanjem lokacijske dozvole dok sudski spor još uvijek traje.