Proizvodi koje BiH izvozi u EU mogli bi poskupjeti i do 20 posto

Proizvodi koje Bosna i Hercegovina izvozi u Europsku uniju mogli bi od 2026. godine poskupjeti do 20 posto, zbog toga što ta zemlja proizvodi najveći dio električne energije iz fosilnih goriva koji stvaraju velike količine ugljičnog dioksida (CO2), na što EU od početka 2026. godine uvodi porez.
Cilj poreza poznatoga kao mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM), je smanjenje zagađenja i emisija ugljičnog dioksida te povećanje konkurentnosti ekološki prihvatljivih industrija.
Direktorica Odjela gospodarstva Vanjskotrgovinske komore BiH Ognjenka Lalović upozorila je da će nova pravila značajno utjecati na cijene proizvoda iz Bosne i Hercegovine koji se uglavnom izvoze u EU.
Prema istom izvoru, poskupljenja će se kretati od dva do šest posto, a u pojedinim slučajevima čak i do 20 posto, ovisno o vrsti proizvoda.
Lalović je upozorila da će od 1. siječnja 2026. godine biti obvezno i podnošenje izvještaja i izračun emisije CO2, što će dodatno opteretiti industriju.
Plaćanje CBAM-a trenutačno obuhvaća industrije cementa, željeza, čelika, aluminija, umjetnih gnojiva i električne energije.
Bosna i Hercegovina najveću količinu električne energije proizvodi izgaranjem ugljena u termoelektranama. Od 17 teravatsati električne energije, deset se odnosi na proizvodnju u termoelektranama u dvjema elektroprivrednim kompanijama sa sjedištem u Sarajevu i Trebinju. Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne sa sjedištem u Mostaru tvrdi da svu energiju proizvodi iz obnovljivih izvora odnosno vode i vjetra.
