Proizvodi koje BiH izvozi u EU mogli bi poskupjeti i do 20 posto

Bosna i Hercegovina najveću količinu električne energije proizvodi izgaranjem ugljena u termoelektranama. Od 17 teravatsati električne energije, deset se odnosi na proizvodnju u termoelektranama u dvjema elektroprivrednim kompanijama sa sjedištem u Sarajevu i Trebinju. Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne sa sjedištem u Mostaru tvrdi da svu energiju proizvodi iz obnovljivih izvora odnosno vode i vjetra.