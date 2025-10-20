TRAJE OČEVID
Pucnjava u Sloveniji: Policija pronašla tijela muškarca i žene
N1 Slovenija
|
20. lis. 2025. 11:03
| Regija
|
0komentara
U pucnjavi u središtu slovenskog gradića Pivka jutros su poginuli muškarac i žena.
Policajci iz Kopera su nešto prije sedam sati ujutro, obaviješteni o pucnjavi u središtu gradića.
Trenutno kriminalisti obavljaju očevid na mjestu događaja, a više informacija će javnosti priopćiti naknadno.
Zbog tog je očevida cesta zatvorena za sav promet. Osobna vozila preusmjerena su na Radohovsku cestu, a teretna vozila na Kozinu, priopćili su tim povodom iz Općine Pivka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
