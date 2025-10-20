Oglas

Pucnjava u Sloveniji: Policija pronašla tijela muškarca i žene

N1 Slovenija
20. lis. 2025. 11:03
U pucnjavi u središtu slovenskog gradića Pivka jutros su poginuli muškarac i žena.

Policajci iz Kopera su nešto prije sedam sati ujutro, obaviješteni o pucnjavi u središtu gradića.

Trenutno kriminalisti obavljaju očevid na mjestu događaja, a više informacija će javnosti priopćiti naknadno.

Zbog tog je očevida cesta zatvorena za sav promet. Osobna vozila preusmjerena su na Radohovsku cestu, a teretna vozila na Kozinu, priopćili su tim povodom iz Općine Pivka.

Koper policija pucnjava slovenija

