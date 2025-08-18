Plenković kaže da treba poštivati odluku suda o Dodiku

„Mislim da bi bilo puno bolje za Bosnu i Hercegovinu da se u novi izborni ciklus uđe s izmijenjenim izbornim zakonom koji će uvažiti legitimne interese sva tri konstitutivna naroda, a da ova anomalija koja nažalost postoji već četiri puta ne bude ponovno peti put“, rekao je Plenković aludirajući na to da je četiri puta glasovima Bošnjaka za hrvatskog člana Predsjedništva BiH izabran Željko Komšić.