"Debela glava"

RTS: Grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije kod vojne baze

author
N1 Srbija
|
16. stu. 2025. 22:30
n1 srbija vojska
Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Oko 15 sati u području baze “Debela glava” maskirana skupina Albanaca napala je pripadnike Vojske Srbije, doznaje RTS neslužbeno.

Naoružana skupina Albanaca u podnožju brda Šop ispalila je 15 hitaca u smjeru pripadnika Vojske Srbije, pri čemu je pogođen pas koji se nalazio u neposrednoj blizini patrole, piše ovaj medij.

Naoružana skupina u šest džipova potom je, kako se navodi, pobjegla u pravcu Kosova i Metohije. Baza “Debela glava” nalazi se u Kopnenoj zoni sigurnosti.

Teme
Albanija Granični incident Kosovo Naoružana skupina Pucnjava Srbija vojska srbije

