Samo jedna članica nije podržala priopćenje EU-a povodom godišnjice pada nadstrešnice

"Kao zemlja koja će uskoro obilježiti godinu dana od tragičnog urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenoga prošle godine, želimo još jednom izraziti našu najdublju sućut i iskrenu solidarnost s obiteljima i voljenima 16 osoba koje su izgubile živote. Ta tragedija potresla je sve nas i ostavila duboku ranu u srcima mnogih u Srbiji i šire. Na ovu tužnu obljetnicu apeliramo na sve da dostojanstveno i mirno odaju počast žrtvama“, poručuje se u priopćenju.