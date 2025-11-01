Marta Kos: Tragedija u Novom Sadu mijenja Srbiju

Slovenska eurozastupnica Irena Joveva, koja sa skupinom svojih kolega u EP-u podržava studentski pokret nastao u valu prosvjeda nakon nesreće u Novom Sadu, ocijenila je u autorskom tekstu za beogradski portal nova.rs da će 1. studenog ostati dan koji će "zauvijek biti zapisan u srpskoj povjesti kao tragedija koja se mogla spriječiti", ali je istodobno otvorio i novo poglavlje u Srbiji.