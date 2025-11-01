Majka poginulog u urušavanju nadstrešnice: Štrajkat ću glađu preko puta Ćacilenda

Dijana Hrka u obraćanju okupljenima na komemorativnom skupu u Novom Sadu najavila je da stupa u štrajk glađu
"Moram znati tko je ubio moje dijete, tko je ubio 16 ljudi. Netko za ovo mora odgovarati. Ispred Gradske skupštine štrajkat ću glađu, preko puta Ćacilenda“, rekla je.
„Želim zahvaliti studentima koji me održavaju na životu, zahvaliti bajkerima, veteranima, nama, običnim ljudima. Danas je najtužniji dan za sve nas, danas Novi Sad plače, ali ja se borim za to da više nikada nitko ne zaplače – ni jedna majka, ni jedna sestra“, rekla je Dijana Hrka.
Dodala je da poručuje Aleksandru Vučiću da raspiše izbore.
Danas je Dijana položila vijenac kod Željezničkog kolodvora u Novom Sadu.
Sve o godišnjici pada nadstrešnice u Novom Sadu čitajte OVDJE.
