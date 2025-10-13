Sarajevo ispraća Halida Bešlića: Njegova unuka održala emotivan govor

Federacija Bosne i Hercegovine i Brčko distrikt danas obilježavaju dan žalosti povodom dženaze i komemoracije legende narodne glazbe Halida Bešlića, dok u entitetu Republika Srpska ta odluka nije donesena.
Komemoracija legendarnom Halidu Bešliću održava se u Narodnom kazalištu Sarajevo, nakon čega slijedi dženaza u Gazi Husrev-begovoj džamiji i ukop na Barama.
Na komemoraciji su se prisutnima prvo obratili unuci Halida Bešlića, Lamija i Belmin.
"Znaš, djede, mi znamo da si poseban. Mnogo te ljudi voli — nismo ni bili svjesni koliko ih ima. Govorio si: ‘Moja Lamija je glazbeno nadarena.’
Djede, jesam glazbeno nadarena, ali imam i na koga biti. Tvoj Belmin — kako bi ti rekao, moj 'laf', dedin 'laf'. Jako nam nedostaješ.
Znaš, djede, mama nam u utorak nije rekla da si nas napustio, ali mi smo znali. Djede, ti si naša ljubav, ponos i štit. Mali smo i voljeli bismo da si tu. Kažu nam da tako mora biti, ali mi želimo da si još uvijek ovdje.
Tvoja beba i tvoja Lamiđo."
