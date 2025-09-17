žestoke poruke
Hoće li se "zalediti" odnosi Sarajeva i Ljubljane zbog potpore Jankovića Dodiku?
Odnosi između glavnih gradova BiH i Slovenije mogli bi dospjeti "na led", a ukoliko se to dogodi razlog će biti potpora koju gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković nastavlja davati Miloradu Dodiku nakon što je on pravomoćno osuđen i zbog toga ostao bez mandata predsjednika Republike Srpske.
Takvu poruku Jankoviću je u srijedu uputio predsjednik vlade Sarajevske županije Nihad Uk nakon što je gradonačelnik Ljubljane ranije ovog tjedna kritizirao odluku vlade Slovenije da Dodiku uvede sankcije i zabrani mu ulazak u tu zemlju zbog secesionističke politike koju vodi, ali i zbog sumnje da on i njegova obitelj u Sloveniji posjeduju vrijednu imovinu stečenu novcem nejasnog podrijetla.
"Nije mi to (sankcije Dodiku) u redu, ne bih to učinio", kazao je Janković za slovenski list Dnevnik pojašnjavajući kako je zbog toga negodovao i kada se prošlog vikenda sastao sa slovenskom ministricom vanjskih poslova Tanjom Fajon.
Njegova je teza kako kaznene mjere samo produbljuju postojeće podjele, a ništa ne rješavaju pa je najavio kako će se unatoč službenom stajalištu vlade svoje države nastaviti sastajati s Dodikom s kojim je ranije uspostavio bliske veze.
Janković je rekao i da će od Dodika tražiti da ukine protumjere koje je na njegov poticaj donijela vlada Republike Srpske i kojima je predsjednici Slovenije Nataši Pirc Musar, kao i ministrici Fajon zabranjen ulazak u taj entitet.
Nejasno je kako bi u RS-u proveli tu mjeru s obzirom da entiteti nemaju ovlasti izricati takve zabrane niti kreirati vanjsku politiku, unatoč tome što je u odluci dostupnoj na mrežnim stranicama entitetske vlade naznačeno da njihova policija ima zadaću "ispratiti" Pirc Musar i Fajon ukoliko bi se one tamo zatekle.
U osvetničkom izljevu bijesa na vladu Roberta Goloba nakon uvođenja sankcija, Dodik je pozvao Srbe u Sloveniji da na narednim parlamentarnim izborima glasaju za Janeza Janšu i njegov SDS.
Na Jankovićeve komentare o Dodiku reagirao je premijer Sarajevske županije Uk (Naša stranka) uz konstataciju kako bi gradonačelnik Janković trebao znati da su odluke o zabrani ulaska u RS pravno ništavne te da nema razloga razgovarati o tome s Dodikom i tako mu davati legitimitet kojeg nema.
Konstatirao je kako su sankcije koje je uvela Slovenija sukladne zakonima i donesene su zbog Dodikovog destabilizirajućeg djelovanja i opasnosti za cijelu regiju.
Uk je poručio kako građani Sarajeva imaju dobar odnos prema Ljubljani i Sloveniji unatoč Jankovićevim istupima, ali ako on nastaviti inzistirati na potpori Dodiku mogle bi se ugroziti te veze.
"Sarajlije i Sarajke još uvijek ne reagiraju onako kako on (Janković) zbog svojih izjava zaslužuje, a sve zbog višedesetljetnih dobrih odnosa između Sarajeva i Ljubljane. Janković je možda spreman žrtvovati te odnose zbog svog prijateljstva s jednim od najvećih političkih siledžija s Balkana. Mi nismo. Nama je Ljubljana kao prijateljski grad u srcu. Ali ćemo biti spremni žrtvovati odnose sa samim gradonačelnikom ako ovako nastavi", izjavio je Uk.
