Smijenjen političar iz BiH zbog izjave o "malo ubijenih Hrvata na Bleiburgu"

Smjenu Miokovića, koji je član Naše stranke (NS), zatražili su HDZ BiH, HDZ 1990. i dvojica neovisnih hrvatskih zastupnika nakon što je on u jednoj tv debati izjavio kako je 1945. ubijeno malo Hrvata. Učinio je to u raspravi s jednim marginalnim političarem iz Republike Srpske koji je tvrdio kako su partizani na kraju Drugog svjetskog rata pobili veliki broj četnika, a Mioković mu je pritom kazao kako mu se malo prije toga i jedan Hrvat iz Zagorja žalio jer su na Bleiburgu ubijene tisuće Hrvata.