Transparency International: Korupcija u svijetu sve gora, Hrvatska stagnira

Hrvatska je, kao i 2024., na 63. mjestu, s 47 bodova, nakon pada u odnosu na 2023. kad ih je imala 50. U susjedstvu najbolje stoji Slovenija koja je 41, a najgore je u Srbiji koja je 116., između Paname i Tajlanda. Mađarska je na 84., BiH na 109., Crna Gora na 65., a Kosovo na 76. mjestu.