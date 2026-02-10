Oglas

Transparency International: Korupcija u svijetu sve gora, Hrvatska stagnira

Hina
10. velj. 2026. 11:29
Transparency International
John MACDOUGALL / AFP

Korupcija se širi svijetom, čak i u snažnim demokracijama, upozorio je Transparency International u Indeksu percepcije korupcije za 2025. na kojemu Hrvatska bilježi isti rezultat kao i godinu prije – 63. mjesto.

Transparency International, nevladina organizacija sa sjedištem u Berlinu, objavljuje Indeks od 1995. godine, a njime rangira 182 svjetske države na temelju podataka raznih privatnih tvrtki i organizacija, između ostalog i Svjetske banke. 

U ovogodišnjem izdanju organizacija piše da u vremenu prosvjeda Generacije Z protiv korupcije i opasnog nepoštivanja međunarodnih normi Indeks pokazuje zabrinjavajuću sliku dugotrajne degradacije borbe vlasti protiv korupcije. 

„Korupcija se diljem svijeta pogoršava, pa čak i etablirane demokracije bilježe njezin rast u vremenu pada vodstva”, upozorava Transparency, dodajući da je 2025. veću 'ocjenu' od 80 dobilo samo pet država, iako ih je prije deset godina bilo 12. 

Listu s 89 bodova predvodi Danska, a slijede ju Finska, Singapur, Novi Zeland i Norveška. Najkorumpiraniji je Južni Sudan, a slijede ga Somalija, Venezuela, Jemen i Libija. 

Hrvatska je, kao i 2024., na 63. mjestu, s 47 bodova, nakon pada u odnosu na 2023. kad ih je imala 50. U susjedstvu najbolje stoji Slovenija koja je 41, a najgore je u Srbiji koja je 116., između Paname i Tajlanda. Mađarska je na 84., BiH na 109., Crna Gora na 65., a Kosovo na 76. mjestu. 

Transparency International upozorava kako su Sjedinjene Države pale na najnižu ocjenu od početka objavljivanja Indeksa, iako na nju još nisu u potpunosti utjecala sva događanja iz prošle godine, poput potkopavanja pravosudne neovisnosti. 

Nevladina organizacija upozorava i na zastoj borbe protiv korupcije u mnogim europskim državama. Od 2021. u njih 13 se stanje pogoršalo, a u samo njih sedam se poboljšalo. 

Transparency upozorava i da dobra ocjena unutar država nekad ne reflektira njihov utjecaj na koruptivne prakse vani, pa navodi Švicarsku i Singapur, države kritizirane zbog omogućavanja transakcija 'prljavog' novca. 

