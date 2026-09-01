"neonacističke poruke"
Srbijansko Ministarstvo kulture oštro po Thompsonovom koncertu. Odgovorili im Hrvatski suverenisti
Ministarstvo kulture Republike Srbije najoštrije je osudilo, kako navodi, najnoviju demonstraciju povijesnog revizionizma, govora mržnje i poziva na nasilje, ekstremizma i rasizma te slavljenja zločina NDH na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru.
U priopćenju navode da svojim "porukama neonacističkog sadržaja Marko Perković Thompson ne napada samo njegovanje povijesnog sjećanja na žrtve fašističkog terora i, posebno, ustaškog genocida počinjenog u NDH, već i univerzalne vrijednosti i savjest čovječanstva, koje je desetljećima ulagalo napore u njegovanje kulture sjećanja i beskompromisnu osudu fašizma i genocida kako se takve strahote nikada ne bi ponovile", piše RTS.
„Užas o kojem je riječ ne samo da svjedoči o preziru prema univerzalnim ljudskim vrijednostima, već predstavlja nepodnošljivu perverziju povijesnog kontinuiteta mržnje i slavljenja najmračnijih epizoda najstrašnijeg ratnog sukoba, koji je odnio desetke milijuna života i nad čijim se strahotama čovječanstvo zaklelo da će spriječiti da se ikada ponove“, piše u priopćenju.
„Kao da je sve što je zabranjeno, odvratno, neljudsko i monstruozno dopušteno ako je usmjereno protiv Srba. Zamislimo, eksperimenta radi, što bi se dogodilo kada bi se umjesto riječi Srbi našlo ime bilo kojeg drugog naroda na svijetu kao ime žrtve u slavljenju genocida. I zar nije dovoljno užasno šutjeti o zločinima iz prošlosti, zar se smije šutjeti i kada se oni slave?“, navodi se u priopćenju.
Odgovorili im Hrvatski suverenisti
Stigao je odgovor Hrvatskih suverenista. Priopćenje Marija Kordića prenosimo u cijelosti:
"Reakcija srpskog Ministarstva kulture na humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru još je jedan primjer pokušaja da se Hrvatskoj dijele lekcije o kulturi, moralu i povijesti, i to upravo iz države koja se nikada nije iskreno i nedvosmisleno suočila s velikosrpskom agresijom na Hrvatsku.
Vukovar nije bilo kakav grad. To je slobodan hrvatski grad, simbol otpora, žrtve i pobjede u Domovinskom ratu. Grad koji je pretrpio opsadu, razaranje, progon i masovne zločine, uključujući zločin na Ovčari. O tim se zločinima u Srbiji prečesto šuti, relativizira ih se ili ih se pokušava prekriti novim optužbama protiv Hrvatske.
Koncert u Vukovaru održan je u slobodnom hrvatskom gradu, s humanitarnom svrhom: za dovršetak studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i akciju "I ti si Vukovar", za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika.
Taj je događaj okupio je preko 100.000 posjetitelja što jasno pokazuje da domoljubna glazba, poštovanje prema braniteljima i humanitarno djelovanje imaju snažnu i stvarnu potporu hrvatske javnosti. Hrvatska je slobodna, demokratska i suverena država. U njoj će se poštovati žrtve, branitelji i temeljne vrijednosti Domovinskog rata, bez isprike i bez kompleksa.
To nije govor mržnje, to je pravo naroda koji je svoju slobodu obranio pod najtežim okolnostima. Nitko izvana neće Hrvatskoj određivati smije li u Vukovaru pjevati, pomagati potrebitima, iskazivati nacionalni ponos i čuvati sjećanje na svoje žrtve.
Hrvatska ne traži pravo da drugima propisuje njihovu kulturu. Ali jednako tako neće dopustiti da joj zemlja koja još nije raščistila s nasljeđem agresije određuje što smije obilježavati u Vukovaru ili bilo kojem drugom hrvatskom gradu.
Posebno je licemjerno da nam predavanja drži službeni Beograd dok se u Srbiji i dalje toleriraju javne manifestacije velikosrpske ideologije, podižu spomenici četničkim vojvodama, veličaju osuđeni ratni zločinci i poruke koje negiraju ili opravdavaju agresiju na Hrvatsku.
Najbolji pokazatelj kulture Srbije osjetili su hrvatski branitelji i civili 90-tih godina ponajprije u Vukovaru i Škabrnji, ali i u ostalim gradovima i mjestima koji su bili izloženi bešćutnom razaranju i velikosrpskoj agresiji.
Umjesto moraliziranja Hrvatskoj, srpske institucije trebale bi jasno osuditi svaki oblik veličanja zločina, prestati tolerirati rehabilitaciju velikosrpskih projekata i iskazati poštovanje prema svim žrtvama", poručili su Hrvatski suverenisti.
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