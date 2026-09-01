Srbijansko Ministarstvo kulture oštro po Thompsonovom koncertu. Odgovorili im Hrvatski suverenisti

„Kao da je sve što je zabranjeno, odvratno, neljudsko i monstruozno dopušteno ako je usmjereno protiv Srba. Zamislimo, eksperimenta radi, što bi se dogodilo kada bi se umjesto riječi Srbi našlo ime bilo kojeg drugog naroda na svijetu kao ime žrtve u slavljenju genocida. I zar nije dovoljno užasno šutjeti o zločinima iz prošlosti, zar se smije šutjeti i kada se oni slave?“, navodi se u priopćenju.