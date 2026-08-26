Vukovar zbog Thompsona obara rekorde: Preko 100.000 gostiju, nepoznat broj ulaznica, spavat će se i u Srbiji

"Maksimalno smo se potrudili da sve organiziramo na najbolji mogući način, odnosno da svi koju dođu ne čekaju u velikim kolonama, da se imaju gdje parkirati i da se mogu vratiti svojim kućama. U isto vrijeme vodili smo računa i da sve institucije i tvrtke u Vukovaru normalno mogu raditi“, rekao je Pavliček na konferenciji za novinare.