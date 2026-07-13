Sabor podržao DP-ovu rezoluciju o Hrvatima u BiH. Penava: Vrijeme je za novu izbornu jedinicu

Istaknuo je da će Vlada nastaviti podupirati legitimne hrvatske političke predstavnike na euroatlanskom putu BiH i u njihovim zahtjevima da se u toj državi promjeni izborni zakon i time "ispravi nepravedna praksa u biračkom procesu koja je protivna duhu Daytonskog i Pariškog sporazuma" te Hrvate u BiH lišava njihova demokratskog prava da biraju svoje legitimne političke predstavnike.