Penava: Hrvatska se rezolucijom konačno i službeno postavlja kao respektabilna članica euroatlantskih integracija

"Konačno smo napravili kroz suradnju s partnerima u Vladi iskorak, gdje smo, naravno, svi učinili u određenom smislu kompromise jer drugačije taj akt ne bi imali. Mi smo bili vrlo konkretni u određenim mjerama osiguranja, mehanizmima koje bi provodili, primjerice, protiv osoba koje na svaki mogući način gledaju nametnuti Hrvatima svoga predstavnika, ali smo kroz kompromis, ne bih rekao odustao, nego su one na neki blaži ili diplomatičniji način ili rječnik jednostavno preoblikovane", pojasnio je.