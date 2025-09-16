Goran Vesić
Podignuta optužnica protiv bivšeg ministra prometa i još 12 osoba zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu
Više javno tužiteljstvo u Novom Sadu je, nakon dopune istrage, podiglo optužnicu protiv 13 osoba, uključujući bivšeg srbijanskog ministra prometa Gorana Vesića i bivšu direktoricu "Infrastrukture železnice Srbije" Jelenu Tanasković, zbog pada nadstrešnice na ulazu u Željeznički kolodvor Novi Sad, u kojem je poginulo 16 osoba.
Povodom tragičnog događaja od 1. studenog 2024., kada je uslijed rušenja nadstrešnice Željezničkog kolodvora u Novom Sadu život izgubilo šesnaest osoba, a jedna osoba teško je ozlijeđena, Više javno tužiteljstvo u Novom Sadu obavijestilo je javnost da je 16. 9. 2025., u skladu sa zakonom, podiglo Optužnicu protiv trinaest okrivljenika zbog osnovane sumnje da su počinili kaznena djela koja se pravno kvalificiraju kao Teška djela protiv opće sigurnosti iz članka 288. stavka 2. Kaznenog zakonika.
Više javno tužiteljstvo u Novom Sadu je u dopuni istražnog postupka u potpunosti postupilo po Odluci Vijeća Višeg suda u Novom Sadu br. KV. 1408/24, koja je dostavljena ovom tužiteljstvu 11. 4. 2025. Posljednja istražna radnja poduzeta je 12. 9. 2025., nakon čega je 15. 9. 2025. donesena Naredba o završetku dopune istrage čime je okončan istražni postupak.
Tijekom istrage, Više javno tužiteljstvo u Novom Sadu postupalo je u okvirima svojih nadležnosti i u interesu istrage. Svjesno značaja ovog postupka, navode, Više javno tužiteljstvo u Novom Sadu koristilo je sve raspoložive ljudske i materijalne resurse kako bi se utvrdilo potpuno činjenično stanje.
13 okrivljenih
Podignutom Optužnicom obuhvaćeno je trinaest okrivljenih: G. V., bivši ministar u Ministarstvu građevinarstva, prometa i infrastrukture; J. T., bivša vršiteljica dužnosti generalne direktorice "Infrastrukture železnice Srbije" a.d.; A. D., bivši vršitelj dužnosti pomoćnika ministra u Ministarstvu građevinarstva, prometa i infrastrukture; N. Š., bivši generalni direktor "Infrastrukture železnice Srbije" a.d.; S. N., odgovorni projektant građevinske konstrukcije; M. J., glavni projektant idejnog projekta; Lj. M. M., glavni projektant projekta za građevinsku dozvolu; M. S., izvjestitelj Republičkog revizijskog povjerenstva; J. S. M., osoba odgovorna za tehničku kontrolu projekta za građevinsku dozvolu; Z. S. M. i D. J., osobe odgovorne za izvođenje građevinskih radova; M. G. i D. T., osobe odgovorne za stručni nadzor nad izvođenjem radova, i to.
Tereti ih se za sljedeće:
– zbog kaznenih djela kojima je omogućena uporaba javnog objekta – zgrade kolodvora Željezničkog kolodvora u Novom Sadu, krilo B, iako su bili u tijeku građevinski radovi i za koji objekt nije izdana uporabna dozvola,
– zbog kaznenog djela u vezi s prethodnim neodržavanjem konstrukcije zgrade kolodvora,
– zbog kaznenih djela u fazi projektiranja i izvođenja radova prilikom obnove zgrade Željezničkog kolodvora u Novom Sadu.
Optužnicom je predloženo da Viši sud u Novom Sadu prema svim okrivljenicima odredi pritvor zbog i dalje velikog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje kaznenog postupka. U odnosu na pojedine optužene predloženo je određivanje pritvora i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
Radi zaštite interesa svih oštećenih, Optužnicom je predloženo da sud ovlaštenim osobama dosudi imovinskopravne zahtjeve. Predloženo je da se svim optuženima izrekne mjera sigurnosti – zabrana obavljanja poziva, djelatnosti i dužnosti – kao i da se svi optuženi obvežu u cijelosti nadoknaditi troškove kaznenog postupka.
Više javno tužiteljstvo u Novom Sadu pozdravilo je konstruktivno sudjelovanje javnosti u ovom predmetu. Ujedno su napomenuli da Više javno tužiteljstvo postupa u javnom interesu te da proizvoljna nagađanja u javnosti ne doprinose provođenju istrage.
Navodi Optužnice u potpunosti su potkrijepljeni prikupljenim dokazima koji potvrđuju osnovanu sumnju da su optuženi počinili kaznena djela koja im se stavljaju na teret, tvrde. Više javno tužiteljstvo u Novom Sadu očekuje da će Optužnica u najkraćem roku stupiti na pravnu snagu za sve optužene. Time bi se na javnom suđenju započelo s izvođenjem dokaza, kako tužiteljstva tako i obrane, u cilju utvrđivanja kaznene odgovornosti pred sudom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare