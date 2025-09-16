Podignuta optužnica protiv bivšeg ministra prometa i još 12 osoba zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu

Navodi Optužnice u potpunosti su potkrijepljeni prikupljenim dokazima koji potvrđuju osnovanu sumnju da su optuženi počinili kaznena djela koja im se stavljaju na teret, tvrde. Više javno tužiteljstvo u Novom Sadu očekuje da će Optužnica u najkraćem roku stupiti na pravnu snagu za sve optužene. Time bi se na javnom suđenju započelo s izvođenjem dokaza, kako tužiteljstva tako i obrane, u cilju utvrđivanja kaznene odgovornosti pred sudom.