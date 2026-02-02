Predsjednik hdz-a bih
Čović: Idemo u Bruxelles i Washington, apsolutno je vrijeme za preispitivanje Daytona
Apsolutno je vrijeme za preispitivanje Daytonskog mirovnog sporazuma, kazao je u ponedjeljak predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović nakon sjednice Predsjedništva stranke. Tijekom obraćanja javnosti u Mostaru najavio je kako će visoka delegacija HDZ-a u nadolazećem razdoblju obilaziti „sve destinacije“, prije svega Bruxelles i Washington, kako bi ukazala na potrebu izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, ali i redefiniranja Ustava BiH.
Čović je kazao kako je Predsjedništvo HDZ-a BiH raspravljalo o pripremama za opće izbore te da su članovi upoznati sa svim aktivnostima. Istaknuo je kako ciljeve definirane na prethodnim sjednicama treba pretvoriti u strategiju koja će dovesti do „apsolutne pobjede“ na izborima.
„Uputili smo sve naše prijatelje da se aktivno uključe u komunikaciju sa svim političkim subjektima iz sva tri naroda kako bismo u nešto normalnijem političkom ambijentu rješavali pitanja koja treba riješiti, poput izmjena Izbornog zakona“, rekao je predsjednik HDZ-a BiH, dodavši kako je njegova stranka usvojila izmjene nekoliko pravilnika kako bi se uskladila, ali i „izbjegla kažnjavanje“ od institucija koje prate rad političkih stranaka.
Komentirao objavu Flynna
Odgovarajući na pitanja novinara, Čović je kazao kako je vrijeme svojevrsne revizije Daytona, složivši se s izjavom Michaela Flynna, bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost SAD-a i lobista Republike Srpske.
Podsjetimo, Michael Flynn je na Twitteru naveo da je vrijeme da se „preispita i cjelokupna Povelja NATO-a“.
„Ne samo da Daytonski sporazum treba ponovno razmotriti, već je potrebno preispitati i cjelokupnu Povelju NATO-a. Dvadeset i prvo stoljeće suočava se s golemim izazovima, a formiranje novih partnerstava te novih ekonomskih i vojnih saveza mora se ozbiljno razmotriti. To se mora dogoditi, u suprotnom se suočavamo s vremenom velikih posljedica“, napisao je Flynn na Twitteru.
Na ovu objavu osvrnuo se i Čović.
„Prošli tjedan imali smo zajednički sastanak – istina, nije išao u javnost – s otpravnikom poslova Sjedinjenih Američkih Država, na kojem su sve ove teme bile na dnevnom redu, kao i s predstavnicima unutar Europske unije. Obilazit ćemo sve te destinacije. Očekujte do kraja drugog, odnosno u trećem mjesecu, siguran posjet Bruxellesu na najvišoj razini kada je riječ o predstavnicima Hrvatske demokratske zajednice kroz instituciju Europske pučke stranke. Isto tako, očekujte da jedno izaslanstvo u istom razdoblju posjeti Washington, s istim temama – mir i stabilnost BiH, Ustav BiH, poštivanje potpune ustavne jednakosti triju konstitutivnih naroda, legitimno predstavljanje i rad na projektima koji bi osigurali da se to ostvari“, kazao je Čović.
Dodao je kako se slaže s izjavom Michaela Flynna da „ne samo da Daytonski sporazum treba preispitati, već i cjelokupnu Povelju NATO-a“, naglasivši da SAD „moraju ozbiljno razmotriti usklađivanje novih partnerstava te novih ekonomskih i vojnih saveza“.
„Redefinirati“ i Ustav Bosne i Hercegovine
"Apsolutno je vrijeme. Ne znam iz kojih je razloga netko medijima pustio rezoluciju Europskog vijeća za 2024. godinu. Napravila je određene zabune – svi su je listali, a nitko nije gledao dolje gdje piše 2024. godina. Rezolucija koja je objavljena u cijelosti, sa svojim zaključcima, upravo ukazuje na potrebu onoga o čemu mi već dugo govorimo: da BiH, kako bi otvorila svoja vrata Europskoj uniji, mora redefinirati određene stvari, mora osigurati zaštitu prava i legitiman izbor članova Predsjedništva BiH i domova naroda, odnosno legitimne predstavnike konstitutivnih naroda."
"Mnogo drugih stvari može se iščitati iz te rezolucije. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, upravo idemo na te razgovore – kako kratkoročno riješiti pitanje Izbornog zakona, da se Hrvate više nikada ne može preglasavati, odnosno eventualno redefinirati i Ustav Bosne i Hercegovine. Jasno je da to sami ne možemo učiniti, jer način na koji se danas djeluje u Parlamentu, bez potpore najvećih administracija u svijetu, čini to gotovo nemogućim“, zaključio je Čović danas u Mostaru.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare