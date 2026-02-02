Čović: Idemo u Bruxelles i Washington, apsolutno je vrijeme za preispitivanje Daytona

„Prošli tjedan imali smo zajednički sastanak – istina, nije išao u javnost – s otpravnikom poslova Sjedinjenih Američkih Država, na kojem su sve ove teme bile na dnevnom redu, kao i s predstavnicima unutar Europske unije. Obilazit ćemo sve te destinacije. Očekujte do kraja drugog, odnosno u trećem mjesecu, siguran posjet Bruxellesu na najvišoj razini kada je riječ o predstavnicima Hrvatske demokratske zajednice kroz instituciju Europske pučke stranke. Isto tako, očekujte da jedno izaslanstvo u istom razdoblju posjeti Washington, s istim temama – mir i stabilnost BiH, Ustav BiH, poštivanje potpune ustavne jednakosti triju konstitutivnih naroda, legitimno predstavljanje i rad na projektima koji bi osigurali da se to ostvari“, kazao je Čović.