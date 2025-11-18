Usvojen Šutarov zakon, omogućuje pretrese romskih naselja bez naloga: Stigla reakcija Romske fondacije

Haliti je dodao: "Slovenija je učinila nešto što Europa rijetko priznaje da se događa unutar unije: donijela je zakon koji cijelu manjinu tretira kao sigurnosnu prijetnju. Unija koja dopušta da strah postane politika kod kuće ne može držati lekcije svojim susjedima o demokraciji i vladavini prava. Ako Europa ne može održati svoje standarde interno, ne može ih vjerodostojno zahtijevati u inozemstvu."