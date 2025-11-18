Usvojen Šutarov zakon, omogućuje pretrese romskih naselja bez naloga: Stigla reakcija Romske fondacije

Slovenska vlada našla se na meti optužbi da romska naselja pretvara u "sigurnosne zone" nakon što je usvojen zakon koji policiji daje široke ovlasti za pretrese i nadzor u takozvanim "visokorizičnim" područjima.
Cijela manjina kao prijetnja?
Kontroverzni zakon, koji je parlament potvrdio u ponedjeljak u ponoć, kritičari su ocijenili diskriminatornim, tvrdeći da "cijelu manjinu tretira kao sigurnosnu prijetnju", piše The Guardian.
Zakon je popularno nazvan "Šutarov zakon" po Alešu Šutaru, koji je prošlog mjeseca ubijen u sukobu s 21-godišnjim Romom ispred noćnog kluba LokalPatriot u Novom Mestu, nakon što je došao pomoći sinu.
Ovaj incident izazvao je masovne ulične prosvjede, raspoređivanje policije u romskim naseljima i ostavke dvojice ministara. Premijer Robert Golob iz stranke Pokret slobode odgovorio je obećanjem novih sigurnosnih mjera, koje je opisao kao mjere "ne protiv bilo koje etničke skupine, već protiv samog kriminala".
Proširene policijske ovlasti
Iako je Zakon o hitnim mjerama za osiguranje javne sigurnosti ublažen prije konačnog glasanja, zadržao je niz spornih odredbi. Prema novim pravilima, policija će moći bez sudskog naloga ući u nekretninu ili vozilo unutar "sigurnosno rizičnog područja" ako je to "neizbježno potrebno za zaštitu ljudi radi hitne zapljene vatrenog oružja".
Također će im biti dopušteno korištenje tehničkih sredstava za snimanje, poput dronova ili sustava za prepoznavanje registarskih pločica, ako procijene da su životi ili imovina ugroženi. Odluku o tome koja će se područja geografski definirati kao "sigurnosno rizična" donosit će glavni ravnatelj policije na temelju sigurnosne procjene.
Oštre kritike i optužbe za diskriminaciju
Mensur Haliti, potpredsjednik Romske fondacije za Europu, ocijenio je zakon diskriminatornim i pozvao Europsku komisiju da ispita njegove odredbe. "Ovaj zakon pretvara cijela naselja u sigurnosne zone, a njihove stanovnike u sigurnosne kategorije. Smanjuje političku cijenu ciljanja onih koji su već isključeni iz slobodnog i poštenog političkog sudjelovanja radi političke koristi", izjavio je.
Haliti je dodao: "Slovenija je učinila nešto što Europa rijetko priznaje da se događa unutar unije: donijela je zakon koji cijelu manjinu tretira kao sigurnosnu prijetnju. Unija koja dopušta da strah postane politika kod kuće ne može držati lekcije svojim susjedima o demokraciji i vladavini prava. Ako Europa ne može održati svoje standarde interno, ne može ih vjerodostojno zahtijevati u inozemstvu."
Lijeva koalicija odbila je sudjelovati u parlamentarnom postupku, opisujući zakon kao represivan.
Javna podrška uoči izbora
Unatoč kritikama, čini se da zakon ima visoku podršku javnosti. Istraživanje agencije Mediana za RTV Sloveniju pokazalo je da se više od 60 % ispitanika slaže s odgovorom vlade na krizu. Zakon je usvojen uoči nacionalnih izbora u ožujku, na kojima se Golobova stranka suočava sa snažnim izazovom desničarsko-nacionalističke Slovenske demokratske stranke, koju vodi bivši premijer Janez Janša.
