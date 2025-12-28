U više od 100 općina u Srbiji skupljaju se potpisi za izvanredne izbore: "Neočekivano veliki odaziv"

Studenti u blokadi danas su diljem Srbije organizirali akciju pod sloganom „Raspiši pobjedu“, u sklopu koje prikupljaju potpise za raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora u toj zemlji.
Građani inicijativu mogu podržati u više od 100 gradova i općina, na gotovo 500 štandova diljem Srbije.
Danas, stotine hiljada ljudi koji potpisuju podršku i zahtev za izborima, u celoj Srbiji, nisu iznenađenje, ali skoro čitavi lokalni odbori SPS-a, i količina drugih pristalica vlasti koji podržavaju zahtev za izborima jesu.— FTN SE BUDI (@ftn_se_budi) December 28, 2025
Promena je počela! 🖋🗳
Prema podacima objavljenima na internetskoj stranici studenti.org.rs, potpisi se prikupljaju na 491 lokaciji u 113 mjesta, a ondje su dostupne i informacije o točnim lokacijama i radnom vremenu štandova.
Iz brojnih gradova stižu izvješća o velikom interesu građana. U Kraljevu su studenti zbog neočekivano velikog odaziva morali tiskati dodatne listiće, dok se u Valjevu i drugim gradovima formiraju redovi građana koji žele dati potpis. Studenti ističu da su zadovoljni odazivom, osobito s obzirom na hladno vrijeme i činjenicu da je riječ o nedjelji.
Obrazac za dijasporu
Zabilježeni su i pojedinačni incidenti i provokacije, no organizatori poručuju da akcija protiče mirno.
N1 Beograd doznaje i da će od ponedjeljka, 29. prosinca, biti dostupan online obrazac za dijasporu, kako bi i građani izvan Srbije mogli sudjelovati u inicijativi.
