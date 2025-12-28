U više od 100 općina u Srbiji skupljaju se potpisi za izvanredne izbore: "Neočekivano veliki odaziv"

Iz brojnih gradova stižu izvješća o velikom interesu građana. U Kraljevu su studenti zbog neočekivano velikog odaziva morali tiskati dodatne listiće, dok se u Valjevu i drugim gradovima formiraju redovi građana koji žele dati potpis. Studenti ističu da su zadovoljni odazivom, osobito s obzirom na hladno vrijeme i činjenicu da je riječ o nedjelji.