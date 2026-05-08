Ubojstvo koje je zgrozilo svjetsku javnost: N1 u selu ubijene misice Kristine Joksimović

Dvije godine nakon ubojstva, mještani sela Vranjak i dalje su u nevjerici. Način na koji je Kristina Joksimović ubijena, kažu, ledi krv u žilama. Pamte je kao uzornu i dobru kćer, majku, sestru i prijateljicu. Iako je rođena u Švicarskoj, tijekom odmora često je dolazila u rodni kraj svojih roditelja, selo Vranjak nadomak Modriče. Tada nitko nije mogao ni naslutiti da u braku ima problema te da će njezin život prerano završiti strašnim zločinom.