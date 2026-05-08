STRAŠAN ZLOČIN
Ubojstvo koje je zgrozilo svjetsku javnost: N1 u selu ubijene misice Kristine Joksimović
Za nekoliko dana, točnije 13. svibnja, bit će izrečena presuda suprugu Kristine Joksimović, koja je brutalno ubijena i raskomadana u Švicarskoj u veljači 2024. godine. Njezin suprug, Mark Riben (kojeg su švicarski mediji ranije nazivali Tomas, u skladu sa švicarskim zakonima o privatnosti), optužen je za ubojstvo počinjeno na promišljen i namjeran način. Kristinina obitelj podrijetlom je iz sela Vranjak pokraj Modriče, koje je posjetila ekipa novinara N1 BiH.
Upozoravamo da tekst sadrži iznimno potresne i uznemirujuće detalje.
Umjesto smijeha i graje - tišina
Dvije godine nakon ubojstva, mještani sela Vranjak i dalje su u nevjerici. Način na koji je Kristina Joksimović ubijena, kažu, ledi krv u žilama. Pamte je kao uzornu i dobru kćer, majku, sestru i prijateljicu. Iako je rođena u Švicarskoj, tijekom odmora često je dolazila u rodni kraj svojih roditelja, selo Vranjak nadomak Modriče. Tada nitko nije mogao ni naslutiti da u braku ima problema te da će njezin život prerano završiti strašnim zločinom.
Dok su se nekoć čuli smijeh i graja, danas u dvorištu obiteljske kuće vlada tišina. Vrata su zaključana, a rolete na prozorima spuštene. Kristinini baka i djed odavno su preminuli, a sada njezini roditelji ponekad dolaze s unukama, priča nam vidno potresena susjeda, koja nije željela stati pred kamere iz pijeteta prema žrtvi i poštovanja prema obitelji Joksimović. Opisuje koliko tuge i suosjećanja prema Kristininim roditeljima i kćerima svi osjećaju kada god iz Švicarske dođu u Vranjak.
"Pravo je čudo kako se roditelji nose s ovim gubitkom", kaže mještanka i dodaje da joj najteže pada kada djevojčice pitaju za svoju majku.
Svirepi čin
Podsjetimo, ubojstvo koje je zgrozilo svjetsku javnost dogodilo se u veljači 2024. godine. Nakon razgovora o razvodu došlo je do svađe. Kako je navedeno u nalazu obdukcije, Mark Riben ubio je svoju suprugu Kristinu Joksimović u napadu bijesa, nakon čega je raskomadao njezino tijelo i dijelove stavio u industrijski blender, dok je druge dijelove potopio u kemijsku otopinu. Detalji zločina izneseni su u sudskim dokumentima u koje je Daily Mail imao uvid.
Kristinino tijelo pokazivalo je znakove traume nanesene tupim predmetom. Dijelove Kristinina tijela pronašao je njezin otac. Točnije, kako prenose mediji, tražeći Kristinu, otac je u podrumu pronašao crnu vreću za smeće iz koje su virili pramenovi plave kose, nakon čega je pronašao Kristininu odrubljenu glavu.
Još jedan udarac za roditelje
Iako je na saslušanju rekao da je sve učinio u samoobrani i panici, prema optužnici, Riben je ubojstvo počinio na promišljen i namjeran način. Istražitelji su naveli da je pokazao "nedostatak empatije i hladnokrvnost nakon što je ubio svoju suprugu" te iskazao "sadističko-sociopatske osobine".
Mještani navode da su od Kristininih roditelja saznali kako je optuženi, kao izraz kajanja, ponudio 100.000 franaka te da će, ako oni ne prihvate novac, on pripasti kćerima koje je imao s Kristinom. Bio je to, kaže mještanka, još jedan udarac za njezine roditelje.
Iščekivanje presude u strahu
Roditelji iščekuju presudu i nadaju se pravdi. Susjeda iz sela Vranjak navodi da obitelj strahuje i od oca Kristinina supruga, uglednog švicarskog odvjetnika, zbog mogućeg utjecaja koji bi mogao imati zahvaljujući svom profesionalnom položaju. Ipak, ne postoje dokazi koji bi potkrijepili tu zabrinutost.
Roditelji i Kristinina sestra pridružili su se kaznenom progonu kao privatni tužitelji. Kolika god kazna bila, obitelji Joksimović nitko ne može vratiti majku, kćer, sestru... Njihovu Kristinu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare