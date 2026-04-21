Trostruko ubojstvo u Podgorici: Među ubijenima braća, policija traži napadača

Policija je izvijestila da su u podgoričkom naselju pronađena tri beživotna tijela – tri punoljetna muškarca.
Vijesti iz policije doznaju da su među ubijenima braća iz Rožaja.
Zločin se ne povezuje s obračunom kriminalnih skupina.
Policija traga za muškarcem koji se sumnjiči da je počinio trostruko ubojstvo, a vjeruje se da je zločin u unajmljenom stanu počinjen tijekom noći.
Osumnjičeni je, kako vjeruje policija, usmrtio trojicu prijatelja s kojima je bio u Podgorici i radio na građevini, nakon čega je pobjegao.
“Sumnja se da su ovom kaznenom djelu prethodile osobne razmirice između ubijenih i osumnjičenog. Sve osobe su porijeklom iz Rožaja”, priopćeno je iz policije.
Prema preliminarnim informacijama, kako stoji u priopćenju, kazneno djelo najvjerojatnije je počinjeno uporabom hladnog oružja.
Osumnjičeni je sinoć nakon zločina, kako se vjeruje, otišao u rodni grad gdje je u obiteljskoj kući počinio i nasilje nad majkom.
Taj je slučaj obitelj prijavila policiji, nakon čega je otkriven zločin u Podgorici.
Za osumnjičenim se intenzivno traga.
