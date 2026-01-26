Oglas

Koliko je puta normalno probuditi se tijekom noći?

N1 Info
26. sij. 2026. 19:09
Mnogi se ljudi tijekom noći povremeno bude — i to je često normalno i dio zdravog sna. Tijekom noćnog odmora čovjek prolazi kroz više ciklusa sna, koji uključuju lagani san, duboki san i REM fazu, a na kraju svakog ciklusa može doći do kratkog buđenja.

Koliko je puta normalno probuditi se?

Većina stručnjaka smatra da je jedno do dva buđenja tijekom noći normalno, ako osoba lako ponovno zaspi i ujutro se osjeća odmorno, piše Express.

Neki izvori navode da ljudi zapravo mogu imati nekoliko mikrobuđenja tijekom noći — ponekad i 10 do 15 puta — ali ih obično ne pamte jer su vrlo kratka.

Kod starijih osoba ova učestalost može biti veća; osobe starije od 60 godina mogu se buditi tri do četiri puta po noći, što je često povezano s promjenama u ritmu sna i prirodnim procesom starenja organizma, prenosi Danas.rs.

Što je važno kada se probudite?

Najvažnije nije samo koliko se puta probudite, već možete li brzo ponovno zaspati i osjećate li se ujutro osvježeno. Uobičajeno kratko buđenje koje nije praćeno dugim razdobljem budnosti najčešće nije razlog za zabrinutost.

Kada je buđenje tijekom noći problem?

Ako se budite često — osobito ako ostajete budni dulje vrijeme, imate poteškoća s ponovnim uspavljivanjem ili se osjećate umorno i pospano tijekom dana — to može biti znak poremećaja sna ili drugog zdravstvenog problema (npr. apneje u snu, sindroma nemirnih nogu ili kroničnog stresa). U takvim je slučajevima preporučljivo razgovarati s liječnikom.

Teme
buđenje nesanica san spavanje

