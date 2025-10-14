Oglas

Vladimir Blažev-Pančo

Umro pjevač iz diskoteke u Kočanima. Sedam mjeseci mu se borili za život

author
N1 Srbija
|
14. lis. 2025. 13:20
sjeverna makedonija, pulse, diskoteka, kočani, požar
Armend NIMANI / AFP

Poznati makedonski glazbenik Vladimir Blažev – Pančo, član hip-hop dua DNK, preminuo je sedam mjeseci nakon što je teško stradao u požaru koji je u noći 16. ožujka ove godine izbio u diskoteci Puls u Kočanima, objavila je njegova obitelj.

Oglas

Pančo je od ožujka bio na liječenju u privatnoj bolnici u Skoplju, gdje su se liječnici borili za njegov život. Unatoč višemjesečnoj terapiji, nije uspio preboljeti teške opekline i ozljede dišnih putova, prenosi makedonska Telma.

Vladimir Blažev – Pančo rođen je 29. srpnja 1979. u Skoplju. Bio je oženjen i otac dvoje djece. U istom požaru, u kojem je poginulo 62 ljudi, a oko 200 ih je ozlijeđeno, život je izgubio i Andrej Đorđijeski, vokal grupe DNK.

Tragedija u diskoteci Puls odnijela je i živote drugih članova benda: klavijaturista Filipa Stevanovskog, prateće vokalistice Sare Projkovske, bubnjara Georgija Georgieva i Aleksandra Kolarova, te fotografa grupe Aleksandra Efremova.

Teme
Vladimir Blažev-Pančo kočani

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ