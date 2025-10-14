Umro pjevač iz diskoteke u Kočanima. Sedam mjeseci mu se borili za život

Poznati makedonski glazbenik Vladimir Blažev – Pančo, član hip-hop dua DNK, preminuo je sedam mjeseci nakon što je teško stradao u požaru koji je u noći 16. ožujka ove godine izbio u diskoteci Puls u Kočanima, objavila je njegova obitelj.
Oglas
Pančo je od ožujka bio na liječenju u privatnoj bolnici u Skoplju, gdje su se liječnici borili za njegov život. Unatoč višemjesečnoj terapiji, nije uspio preboljeti teške opekline i ozljede dišnih putova, prenosi makedonska Telma.
Vladimir Blažev – Pančo rođen je 29. srpnja 1979. u Skoplju. Bio je oženjen i otac dvoje djece. U istom požaru, u kojem je poginulo 62 ljudi, a oko 200 ih je ozlijeđeno, život je izgubio i Andrej Đorđijeski, vokal grupe DNK.
Tragedija u diskoteci Puls odnijela je i živote drugih članova benda: klavijaturista Filipa Stevanovskog, prateće vokalistice Sare Projkovske, bubnjara Georgija Georgieva i Aleksandra Kolarova, te fotografa grupe Aleksandra Efremova.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas