Tužna vijest

Umro poznati bh. producent Damir Ibrahimović, suprug Jasmile Žbanić

N1 BiH
10. lis. 2025. 10:03
Damir Ibrahimović
Suprug poznate bh. redateljice Jasmile Žbanić, Damir Ibrahimović, preminuo je sinoć u Sarajevu. Ovu je informaciju za portal N1 potvrdio privatni izvor.

Naime, Ibrahimović je bio poznati producent koji je zajedno sa Žbanić vodio produkcijsku kuću "Deblokada“.

Podsjetimo, Damir Ibrahimović rođen je 18. srpnja 1965. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Bio je direktor Udruženja umjetnika "Deblokada“, te producent i redatelj dugometražnih i kratkometražnih filmova.

Jasmila Žbanić damir ibrahimović

