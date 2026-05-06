prevezena u bolnicu
Užas u susjedstvu: Muškarac nožem izbo ženu
Prema dosad poznatim informacijama, muškarac je u ljubljanskoj Šiški nožem ozlijedio ženu, priopćila je Policijska uprava Ljubljana. Policijska intervencija je u tijeku.
U ljubljanskoj Šiški, uz Celovšku cestu u blizini Stare crkve, traje policijska intervencija. Kako je prvi izvijestio list Dnevnik, muškarac je navodno nožem napao ženu.
Iz Policijske uprave Ljubljana priopćili su da je prema dosad prikupljenim informacijama 50-godišnji osumnjičenik oštrim predmetom ozlijedio 42-godišnjakinju.
Ozlijeđena žena prevezena je vozilom hitne pomoći u zdravstvenu ustanovu, a prema navodima policije njezin život nije ugrožen.
Na temelju opisa osumnjičenika i prikupljenih informacija policija je muškarca ubrzo nakon događaja pronašla i odredila mu zadržavanje.
Iz PU Ljubljana dodali su da policajci i kriminalisti nastavljaju istražne radnje i prikupljanje informacija o svim okolnostima kaznenog djela protiv života i tijela. O svojim će saznanjima obavijestiti nadležno državno odvjetništvo.
