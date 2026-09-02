Velika afera u Srbiji: Studenti, aktivisti i oporbeni političari bili na meti špijunskog softvera

Reuters nije mogao utvrditi tko je odgovoran za navodne napade. NSO je ranije priopćio da svoje proizvode prodaje isključivo vladama. Ni srbijanska vlada ni NSO Group nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar. U izvješću objavljenom u siječnju NSO Group naveo je da će surađivati s klijentima kako bi se riješili mogući slučajevi kršenja pravila.