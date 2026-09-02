uoči izbora
Velika afera u Srbiji: Studenti, aktivisti i oporbeni političari bili na meti špijunskog softvera
Najmanje 14 osoba iz civilnog društva diljem Srbije bilo je na meti naprednog špijunskog softvera uoči lokalnih izbora u ožujku, objavila je u srijedu organizacija za digitalna prava SHARE Foundation.
Val zaraza špijunskim softverom otkriven je u kolovozu, nakon što je Apple obavijestio korisnike u 110 zemalja da su vjerojatno bili žrtve komercijalnog špijunskog softvera. Riječ je o dosad najvećem dokumentiranom valu takvih napada u Srbiji, navodi SHARE Foundation u priopćenju, prenosi Reuters.
Slučaj pruža uvid u korištenje moćnog i invazivnog špijunskog softvera usmjerenog protiv studenata i pripadnika političke oporbe uoči spornih izbora, dok se približavaju i parlamentarni izbori.
Među potvrđenim metama bili su članovi studentskog pokreta, aktivisti, oporbeni zastupnici u parlamentu i jedan lokalni vijećnik, navodi organizacija. Najmanje jedan uređaj bio je na meti Pegasusa, špijunskog softvera izraelske tvrtke NSO Group, dok su najmanje dva uređaja bila napadnuta zlonamjernim softverom sličnim NoviSpyju, koji je Amnesty International prvi put razotkrio u Srbiji u prosincu 2024. godine.
Reuters nije mogao utvrditi tko je odgovoran za navodne napade. NSO je ranije priopćio da svoje proizvode prodaje isključivo vladama. Ni srbijanska vlada ni NSO Group nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar. U izvješću objavljenom u siječnju NSO Group naveo je da će surađivati s klijentima kako bi se riješili mogući slučajevi kršenja pravila.
„U slučajevima ozbiljnog ili ponovljenog nepoštovanja pravila NSO može suspendirati ili prekinuti suradnju“, priopćila je tvrtka.
U jednom slučaju uređaj povezan s članom studentskog pokreta bio je meta „zero-click“ verzije Pegasusa, što znači da za instaliranje špijunskog softvera na uređaj nije bila potrebna nikakva radnja korisnika. NoviSpy pronađen je na telefonu člana studentskog pokreta čiji je uređaj prethodno bio oduzet tijekom policijskog ispitivanja, navodi SHARE.
Napadi su se vremenski podudarili s lokalnim izborima održanima 29. ožujka u deset općina. Prema SHARE-u, ti su izbori smatrani testom sposobnosti oporbenih političkih skupina koje podržavaju studenti da se organiziraju i suprotstave političarima vladajuće stranke. Organizacija upozorava da bi digitalni napadi mogli biti najava sličnih aktivnosti uoči parlamentarnih izbora zakazanih za listopad.
„Ovi novi forenzički nalazi pokazuju da su srbijanski studentski aktivisti i dalje na meti invazivnog špijunskog softvera“, rekao je Donncha Ó Cearbhaill, voditelj sigurnosnog laboratorija Amnesty Internationala, koji je sudjelovao u istrazi napada.
Pegasus je instaliran na telefon najmanje jednog studenta između prosinca 2025. i siječnja 2026. godine, rekao je Bill Marczak, viši istraživač Citizen Laba, kanadske organizacije koja nadzire digitalne prijetnje i također istražuje ove slučajeve. Dodao je da su Appleova sigurnosna ažuriranja u međuvremenu neutralizirala špijunski softver.
John Scott-Railton, također viši istraživač Citizen Laba, rekao je da nalazi njegove organizacije i Appleove obavijesti „otkrivaju da je srbijanski mirni prodemokratski pokret agresivno ciljan komercijalnim špijunskim softverom uoči ključnih izbornih ciklusa 2026. godine“.
Američka vlada stavila je NSO na crnu listu 2021. godine zbog zabrinutosti u vezi s kršenjem ljudskih prava. Godine 2025. tvrtku je preuzela američka investicijska grupa, iako i dalje posluje iz Izraela i podliježe izraelskim propisima.
Apple je u priopćenju naveo da je 13. kolovoza poslao upozorenja o prijetnjama ciljanim korisnicima u 110 zemalja te dodao da je dosad takva upozorenja poslao korisnicima u više od 150 zemalja.
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