“Predatorgate”: Jedna od najvećih europskih špijunskih afera o dobila svoj epilog

Skandal je jedna od najvećih političkih kriza u Europi povezanih s upotrebom komercijalnog hakerskog softvera. Španjolska, Mađarska i Poljska suočile su se sa sličnim kontroverzama, pri čemu su na telefonima političara i aktivista pronađeni špijunski alati poput Pegasusa i Candirua. Europski parlament je 2022. pokrenuo službenu istragu o korištenju takvih alata.