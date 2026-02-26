“Predatorgate”: Jedna od najvećih europskih špijunskih afera o dobila svoj epilog

Grčki sud u četvrtak je osudio četiri osobe, među kojima i dvojicu Izraelaca, na zatvorske kazne zbog velikog skandala s prisluškivanjem koji uključuje nezakonitu upotrebu špijunskog softvera za praćenje političara, poslovnih ljudi i novinara.
Predatorgate
Grčka špijunska afera, poznata kao “Predatorgate”, izbila je 2022. godine kada je Nikos Androulakis, čelnik glavne oporbene stranke PASOK i tadašnji zastupnik u Europskom parlamentu, otkrio da je na njegov telefon instaliran ilegalni špijunski softver poznat kao Predator.
Skandal je jedna od najvećih političkih kriza u Europi povezanih s upotrebom komercijalnog hakerskog softvera. Španjolska, Mađarska i Poljska suočile su se sa sličnim kontroverzama, pri čemu su na telefonima političara i aktivista pronađeni špijunski alati poput Pegasusa i Candirua. Europski parlament je 2022. pokrenuo službenu istragu o korištenju takvih alata.
Grčke političke stranke godinama su u sukobu zbog ove afere, dok je sve širi popis slučajeva otkrivao visoko invazivni alat za nadzor na telefonima oporbenih političara, ministara, vojnih dužnosnika, novinara i poslovnih direktora. Grčka vlada negira da je koristila ilegalni špijunski softver, piše POLITICO.
Sud je u četvrtak četvero optuženih proglasio krivima za “povredu tajnosti telefonskih komunikacija”, “višekratno neovlašteno mijenjanje sustava za pohranu osobnih podataka” te “nezakonit pristup informacijskom sustavu ili podacima”.
Grci i Izraelci
Među osuđenima su Tal Dilian, bivši izraelski vojni časnik i osnivač tvrtke Intellexa; njegova poslovna partnerica Sara Aleksandra Fayssal Hamou; Felix Bitzios, bivši zamjenik administratora i dioničar Intellexe; te Yiannis Lavranos, čija je tvrtka Krikel kupila špijunski softver.
Optuženima su izrečene ukupne zatvorske kazne u trajanju od 126 godina i osam mjeseci, od čega će osam godina morati odslužiti. Sva četvorica su tijekom suđenja negirala krivnju.
Skandal je ostavio dugotrajnu sjenu nad grčkom politikom. Grčki Vrhovni sud je 2024. godine oslobodio državnu obavještajnu službu i političke dužnosnike odgovornosti, što je izazvalo ogorčenje među žrtvama špijuniranja i oporbenim strankama.
"Borba će se nastaviti"
Androulakis je u četvrtak izjavio da će se “borba nastaviti dok svi uključeni u ovu mutnu aferu ne budu privedeni pravdi”. Uložio je žalbu na odluku Vrhovnog suda Europskom sudu za ljudska prava.
Oporbena stranka Syriza poručila je u priopćenju: “Vlada i sam Kyriakos Mitsotakis više se ne mogu skrivati. Važno je da se slučaj ponovno otvara. Istraga kaznene odgovornosti i proširenje optužnice započinju iznova.”
Četvero osuđenih nije odgovorilo na zahtjeve za komentar.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
