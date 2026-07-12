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UZROK SE ISTRAŽUJE

Veliki požar izbio i na području Bohinja, vatrogascima pomažu zrakoplovi Air Tractor

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N1 Slovenija
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12. srp. 2026. 13:35
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PGD Bohinjska Bistrica/FACEBOOK

Na vrhu planine Bela Glava jutros je izbio veliki požar. Vatrogascima u gašenju pomažu zrakoplovi Air Tractor koji vodu zahvaćaju iz Bohinjskog jezera.

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Oko 8:30 na vrhu planine Bela Glava izbio je veliki požar. Kako je zaŽurnal24 pojasnio zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Bohinjska Bistrica Silvo Režek, površina požara trenutačno se procjenjuje na oko 50 x 50 metara.

Službeni uzrok požara još nije poznat. No, budući da je vatra izbila na nepristupačnom i teško prohodnom području koje je dan ranije zahvatilo nevrijeme, bohinjski vatrogasci na čelu s Režekom pretpostavljaju da je požar mogao izazvati udar groma.

Vatrogasci se i dalje bore s vatrenom stihijom, a u gašenju sudjeluju i zrakoplovi Air Tractor koji vodu zahvaćaju iz Bohinjskog jezera. Prvi prelet obavili su, prema navodima Međuopćinskog inspektorata i redarstva Bled, Bohinj i Železniki, u 10:30.

Posjetitelji jezera pritom su upozoreni da ne ulaze u koridor za zahvaćanje vode te da se strogo pridržavaju uputa sigurnosnih i nadležnih službi.

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bohinj požar

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