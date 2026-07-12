FOTO / Požar i dalje aktivan na Korčuli: Na terenu 220 vatrogasaca i dva kanadera

„Požar se gasi i saniraju se rubovi. Izgleda bolje, ali oprezni smo jer je riječ o velikom području. Rade i dva kanadera, a stiže i treći, koji će ovdje ostati do noći. Dežurat će iz dubrovačke zračne luke, ako što izmakne. Imamo i dva lakše ozlijeđena vatrogasca“, rekao je Simović.