VIDEO / U Beogradu šipkom pretučen zastupnik Slobode i pravde: "SNS-ovi batinaši"

Diljem Srbije večeras se održavaju novi prosvjedi koje prate napetosti i incidenti. U Beogradu, kod zgrade Glavnog stožera, pristaše Srpske napredne stranke ispalile su pirotehnička sredstva preko kordona Žandarmerije prema građanima, izvijestio je N1 Srbija
Oko 22:30 stigla je vijest da je na prosvjedu u Beogradu pretučen oporbeni zastupnik.
Stranka slobode i pravde objavila je na društvenoj mreži X da je njezin zastupnik Peđa Mitrović pretučen tijekom prosvjeda u Beogradu.
„Zastupniku Stranke slobode i pravde Peđi Mitroviću razbijena je glava od strane batinaša Srpske napredne stranke. Udaren je šipkom u glavu i nekoliko puta po tijelu. Trenutno je na putu za bolnicu“, stoji u objavi SSP-a.
Večerašnji prosvjedi ne prolaze mirno. Najveći se incident odvio na Kneza Miloša u Beogradu. Policija je sprovela više uhićenja, a kako javlja N1 s lica mjesta, pristalice SNS-a ispaljivale su pirotehniku među građane.
Hapšenja i prebijanje građana u Kneza Miloša u Beogradu.— Kreni-Promeni (@KPromeni) August 14, 2025
Građani brane jedni druge. pic.twitter.com/livhIrDJrH
Zabilježeni su brojni incidenti ispaljivanja pirotehnike na građane, kao i policijsko puštanje suzavca na prosvjednike u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima.
