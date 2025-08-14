Oglas

Peđa Mitrović

VIDEO / U Beogradu šipkom pretučen zastupnik Slobode i pravde: "SNS-ovi batinaši"

N1 Srbija
|
14. kol. 2025. 23:43
A person fires fireworks, during a standoff between supporters of the ruling party and anti-government protesters in Belgrade, Serbia, August 14, 2025. REUTERS/Djordje Kojadinovic TPX IMAGES OF THE DAY
REUTERS/Djordje Kojadinovic

Diljem Srbije večeras se održavaju novi prosvjedi koje prate napetosti i incidenti. U Beogradu, kod zgrade Glavnog stožera, pristaše Srpske napredne stranke ispalile su pirotehnička sredstva preko kordona Žandarmerije prema građanima, izvijestio je N1 Srbija

Oko 22:30 stigla je vijest da je na prosvjedu u Beogradu pretučen oporbeni zastupnik.

Stranka slobode i pravde objavila je na društvenoj mreži X da je njezin zastupnik Peđa Mitrović pretučen tijekom prosvjeda u Beogradu.

„Zastupniku Stranke slobode i pravde Peđi Mitroviću razbijena je glava od strane batinaša Srpske napredne stranke. Udaren je šipkom u glavu i nekoliko puta po tijelu. Trenutno je na putu za bolnicu“, stoji u objavi SSP-a.

Večerašnji prosvjedi ne prolaze mirno. Najveći se incident odvio na Kneza Miloša u Beogradu. Policija je sprovela više uhićenja, a kako javlja N1 s lica mjesta, pristalice SNS-a ispaljivale su pirotehniku među građane.

Pristaše Srpske napredne stranke kod Glavog stožera ispalile su pirotehnička sredstva preko kordona Žandarmerije prema građanima, javila je reporterka N1.

Zabilježeni su brojni incidenti ispaljivanja pirotehnike na građane, kao i policijsko puštanje suzavca na prosvjednike u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima.

SSDP Stranka slobode i pravde peđa mitrović pretučen zastupnik prosvjedi u srbiji srbija

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

