dolina Stanzertal
VIDEO / Dramatične slike iz Tirola: Autobus završio u bujici, putnike izvlačili vatrogasci
Veliki odron zemlje u ponedjeljak navečer zatrpao je cestu između mjesta Schnann i Flirsch u austrijskoj pokrajini Tirol te zahvatio linijski autobus u kojem su se nalazile četiri osobe.
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Nakon obilnih oborina oko 20:20 sati u dolini Stanzertal došlo je do nekoliko odrona. Blato i kamenje zatrpali su državne ceste B171 i L68, a na lokalnoj cesti između Schnanna i Flirscha odron je zahvatio autobus koji je vozio prema unutrašnjosti doline, piše austrijski Heute.
Autobus se ispunio blatom
Voda i blato iz bujičnog potoka Hohe Riefe dosegnuli su na cesti visinu od oko 80 centimetara te prodrli u autobus.
Vozača i troje putnika iz vozila su morali spasiti pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Schnann.
Gestern gab es den ersten von drei Unwettertagen.— Manuel Oberhuber (@manu_oberhuber) June 30, 2026
Bei Schnann (T) wurde ein Bus von einer Mure mitgerissen.
Hagel gab es etwa im Raum Zwettl (NÖ).
Und in Vöcklabruck (OÖ) gab es neben 96 km/h Sturmböen auch Überflutungen im Stadtzentrum.
🎥 Dominik Mair, Wetter-Hausruckviertel pic.twitter.com/MeMquxWpXf
Među putnicima su bili 31-godišnji muškarac iz Irana, 39-godišnja žena i 14-godišnja djevojčica, obje iz Austrije. Nitko od njih nije ozlijeđen.
Vozač autobusa, 49-godišnjak, zadobio je ozljede zasad neutvrđene težine te je vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu u Zamsu.
Ceste bile zatvorene
Zbog odrona lokalna cesta između Schnanna i Flirscha te cesta L68 bile su zatvorene tijekom noći. Stanovnici kuća na pogođenom području od 21:30 sati mogli su do svojih domova dolaziti obilaznim putem preko brze ceste S16.
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