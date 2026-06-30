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dolina Stanzertal

VIDEO / Dramatične slike iz Tirola: Autobus završio u bujici, putnike izvlačili vatrogasci

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30. lip. 2026. 10:06
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tirol poplava vatrogasci
DVD Schnan

Veliki odron zemlje u ponedjeljak navečer zatrpao je cestu između mjesta Schnann i Flirsch u austrijskoj pokrajini Tirol te zahvatio linijski autobus u kojem su se nalazile četiri osobe.

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Nakon obilnih oborina oko 20:20 sati u dolini Stanzertal došlo je do nekoliko odrona. Blato i kamenje zatrpali su državne ceste B171 i L68, a na lokalnoj cesti između Schnanna i Flirscha odron je zahvatio autobus koji je vozio prema unutrašnjosti doline, piše austrijski Heute.

Autobus se ispunio blatom

Voda i blato iz bujičnog potoka Hohe Riefe dosegnuli su na cesti visinu od oko 80 centimetara te prodrli u autobus.

Vozača i troje putnika iz vozila su morali spasiti pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Schnann.

Među putnicima su bili 31-godišnji muškarac iz Irana, 39-godišnja žena i 14-godišnja djevojčica, obje iz Austrije. Nitko od njih nije ozlijeđen.

Vozač autobusa, 49-godišnjak, zadobio je ozljede zasad neutvrđene težine te je vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu u Zamsu.

Ceste bile zatvorene

Zbog odrona lokalna cesta između Schnanna i Flirscha te cesta L68 bile su zatvorene tijekom noći. Stanovnici kuća na pogođenom području od 21:30 sati mogli su do svojih domova dolaziti obilaznim putem preko brze ceste S16.

Teme
austrija nesreća autobusa odron spašavanje stanzertal tirol zatvorene ceste

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