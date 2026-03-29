VIDEO / Kaos i nasilje na lokalnim izborima u Srbiji: Tučnjave, napad sjekirom, izbušene gume, maskirani napadači s palicama...

Lokalni izbori u Srbiji odvijaju se u kaotičnim uvjetima, a obilježava ih iznimno veliki broj nasilnih napada na biralištima i oko njih
Oglas
U Srbiji se održavaju izbori u deset jedinica lokalne samouprave, a ukupno 247.985 građana ima pravo birati između lista koje su formirale vladajuće stranke, ali i oporba, studenti i građanske inicijative. Biračka mjesta otvorena su u 7 sati, a glasanje traje do 20 sati.
Zabilježeni incidenti tijekom poslijepodneva:
-Muškarac s pištoljem prišao skupini koja je napala građane i novinara u Bajinoj Bašti
-Tučnjava više desetaka ljudi i napad sjekirom u Boru, intervenirala policija
-Probušene gume na vozilima promatračkih misija u Bajinoj Bašti
-Incidenti u Aranđelovcu: otkriven "bugarski vlak", maskirani muškarac progonio volonterku
-Studenti u blokadi: kolega pretučen u Boru ispred biračkog mjesta
-Uhićeni promatrači u Aranđelovcu nakon optužbi tabloida
-Incident u Kuli: zastupnica tvrdi da ju je udario lokalni dužnosnik
Kako javlja N1 Srbija, policija je ušla u prostorije promatračke misije u Kuli. Odvjetnik Srđan Kovačević ocijenio je to pravnim skandalom jer je time onemogućen rad promatrača. Pretres se provodi zbog sumnje na koruptivne radnje, a čeka se odluka suda i tužiteljstva.
U Kuli su se maskirani muškarci naoružani palicama i šipkama sukobili s građanima kod stadiona Hajduk.
Batinaši izleteli iz stadiona na Kuli i napali građane. Ima povređenih. pic.twitter.com/h3VVsQQzIm— Razglas news (@razglasnews) March 29, 2026
Nakon napada u selu Ratari uhićene su četiri osobe, a protiv 11 će biti podnesene prekršajne prijave zbog nasilnog ponašanja. Policija je pronašla palicu, sprejeve, streljivo i komunikacijsku opremu.
Promatrači tvrde da su u vozilu kod biračkog mjesta vidjeli dokumente nalik paralelnom biračkom popisu. U vozilu su bili inspektori i policajac.
Studenti tvrde da ih je u Boru napala skupina od oko 15 osoba povezanih s vladajućom strankom nakon što su primijetili sumnjive popise.
Glasanje je privremeno obustavljeno zbog fotografiranja listića. Policija nije intervenirala, a nepravilnosti su nastavljene.
U Aranđelovcu su, kako tvrde studenti, otkrili skupinu nasilnika u blizini biračkih mjesta, dok je u Lučanima više osoba vraćeno jer nisu imali važeće dokumente.
U Smederevskoj Palanci spriječeni su pokušaji glasanja s kopiranim dokumentima, a zabilježene su i nepravilnosti u radu izborne komisije.
Pročitajte još
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas