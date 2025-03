VIDEO / Konvoj EUFOR-ovih vozila ušao u Banja Luku!

Podijeli :

Scrennshot/TOK TV

Konvoj vozila EUFOR-a ušao je u poslijepodnevnim satima u Banju Luku, a primijećen je na Prijedorskoj petlji.

Ranije je EUFOR najavio pojačane aktivnosti, a u Bosnu i Hercegovinu su stigle i rezervne snage od 400 pripadnika.

Razlog zbog kojeg se vozila nalaze u Banjoj Luci još uvijek nije poznat, a sve je zabilježila kamera TOK televizije.

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je za N1 da EUFOR nema mandat za uhićenje Dodika, Stevandića i Viškovića.

“Mi ne očekujemo da EUFOR uhiti Dodika, to je važna poruka i oni nemaju mandat za to i ne trebaju to raditi”, objasnio je Konaković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Austrijski list: EUFOR spreman pomoći SIPA-i u privođenju Milorada Dodika Dodik ne odustaje: Osnovat će vijeće koje mu Ustavni sud BiH zabranjuje