"Milenijski križ"

Uhićen muškarac iz Zenice. Prijetio rušenjem križa kod Mostara: "Srušit ću te oba mi oka crna“

Hina
14. stu. 2025. 10:40
Tisuce vjernika sudjelovalo je u poboznosti Kriznog puta na brdu Hum na kojem se nalazi najveci kriz u Bosni i Hercegovini visok 33 metra. Photo: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Denis Kapetanovic/PIXSELL

Policija je uhitila 71-godišnjeg muškarca iz Zenice zbog sumnje da je putem društvenih mreža uputio prijetnje o rušenju križa na brdu Hum iznad Mostara, priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova HNŽ-a.

Muškarac je na Facebooku objavio prijeteću poruku u kojoj je napisao „Srušit ću te oba mi oka crna“. Uz to je priložio i fotografije jubilarnoga križa izgrađenog 2000. godine što je izazvalo reakcije građana koji su prijavili prijeteći sadržaj. 

Osobu je identificirao sigurnosni odjel kompanije Meta, koja upravlja Facebookom. Nakon što je Meta cyber odjelu MUP-a dostavila podatke o profilu i lokaciji korisnika, policija je locirala i privela osumnjičenog.

Nad njim je provedena kriminalistička obrada, a o svemu će biti obaviješteno nadležno tužiteljstvo.

Neovisno o ovom slučaju, ranijih godina također su upućivane prijetnje rušenjem križa na Humu.

BiH Hum Mostar Policija križ

