Zvornik–Bijeljina

VIDEO / Odron blokirao magistralu u BiH, ogromne stijene pale kod pumpe

author
N1 BiH
|
11. sij. 2026. 12:15
Odron na putu Zvornik–Bijeljina
Odron na cesti Zvornik–Bijeljina, Foto: RTVBN

Jutros oko tri sata na magistralnom putu Zvornik–Bijeljina, na području Meteriza, došlo je do novog velikog odrona koji je kamenjem potpuno blokirao prometnicu. Srećom, u ovom incidentu nije bilo povrijeđenih

Česti odroni na istom mjestu

Kako javlja RTVBN, problemi s odronima na Meterizama nisu novost. Sličan slučaj zabilježen je i u svibnju prošle godine, kao i više puta ranije.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se odron dogodio na dijelu puta gdje su ranije izvođeni radovi na izgradnji benzinske pumpe, na što su mještani upozoravali, strahujući od destabilizacije tla.

odron na metarizama
RTVBN

Iz RTVBN-a poručuju da nadležni moraju dati odgovore na pitanja da li su svi sigurnosni faktori uzeti u obzir i koje se mjere poduzimaju kako bi se spriječile teže posljedice, piše N1 BiH.

Poplave diljem BiH

Istovremeno, obilne padavine uzrokovale su i probleme s poplavama u više dijelova Bosne i Hercegovine. Rijeke Trebižat, Buna i Radobolja u Humcu, Buni i Mostaru i dalje su iznad razine redovne obrane od poplava, iako prema podacima Federalne uprave civilne zaštite njihovi vodostaji bilježe opadanje.

Trebižat je poplavio poljoprivredna polja u Čapljini, dok su u Stocu pod vodom četiri hektara zemljišta. U nenaseljenom mjestu Luke izlila se rijeka Bregava, potopivši oko pet hektara neobrađenog poljoprivrednog zemljišta.

Teška situacija dodatno se odražava i na prohodnost puteva širom zemlje. Na magistralnom putu M-18 Srednje–Olovo–Kladanj–Tuzla učestali su odroni i oborena stabla, dok u Zeničko-dobojskom kantonu i gradskim zonama dolazi do padanja grana i stabala na ceste.



Problemi i sa strujom i pitkom vodom

Problemi su zabilježeni i u snabdijevanju električnom energijom, posebno na području Zenice, Kaknja i Olova, gdje su kvarovi uzrokovani padom dalekovoda, preopterećenjem mreže i oborenim stablima. Dodatno, voda za piće trenutno nije ispravna u Bihaću, Širokom Brijegu i Grudama.

