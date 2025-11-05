Oglas

VIDEO / "Podjela ćaci dnevnica": Naprednjaci primaju novac i sedam minuta ne primjećuju da ih se snima

N1 Hrvatska
05. stu. 2025. 09:49
N1 Srbija

Na društvenim mrežama pojavio se videozapis koji je izazvao burne reakcije javnosti. Na njemu se vidi kako jedna osoba u središtu Beograda isplaćuje novac skupini ljudi, uglavnom starijih, za njihov "angažman“ u "ćacilendu“.

Videozapis je, prema opisu, snimljen u parku na Terazijama, sinoć oko 19 sati.

"Snimke podjele ćaci dnevnica, vide se popisi imena, očajni ljudi itd. Terazijski park oko 19 h. Bili su toliko zaokupljeni novcem da gotovo sedam minuta nisu ni shvatili da ih snimam“, stoji u opisu videa.

Na snimci se vidi kako jedna starija žena sjedi na klupi, u rukama drži novac, kemijsku olovku i neke popise, te broji novac i dijeli ga okupljenima.

Podsjetimo, Dijana Hrka, majka Stefana koji je poginuo u padu nadstrešnice, nastavila je štrajk glađu u Takovskoj ulici, nedaleko od "ćacilenda“. S njom su građani koji joj pružaju podršku, dok policija i dalje osigurava šatorsko naselje, takozvani "ćacilend“.

