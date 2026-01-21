VIDEO / Policija primijenila silu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: Studenti izbačeni iz zgrade

Velik broj policajaca nalazi se unutar i oko Filozofskog fakulteta u Novom Sadu zbog blokade koju su studenti organizirali nakon što je profesorici Jeleni Kleut uručen otkaz. Policija je silom izbacila studente iz zgrade.
Studenti tog fakulteta danas su objavili blokadu zbog otkaza profesorici Jeleni Kleut. Dekan Milivoj Alanović izjavio je da blokada mora prestati ili će biti prisiljen poduzeti mjere kako bi se nastava i rad na fakultetu nastavili.
Prodekan Dejan Pajić pozvao je studente da odustanu od blokade te poručio da o njima ovisi „hoćemo li gledati scene od 5. rujna“, kada je policija nasilno reagirala na studentski prosvjed.
Na teren je stiglo najmanje deset policijskih marica, kao i jedan autobus pun policajaca. Prema informacijama do kojih je N1 došao iz zgrade fakulteta, policija je počela primjenjivati silu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
