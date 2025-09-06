VIDEO / Tko je u Novom Sadu imao namjeru napasti – građani ili policija

Kamera N1 Srbije zabilježila je više trenutaka nasilja nad okupljenim građanima koji su mirno stajali na prosvjedu u Novom Sadu.
U jednom se trenutku vidi kako pripadnik MUP-a u punoj opremi s leđa prilazi golorukom čovjeku i udara ga dvaput.
Dok je Zlatko Kokanović iz pokreta „Ne damo Jadar“ govorio za N1 Srbiju, pripadnici policije grubo su intervenirali i gurali ga kacigom.
Jedan je čovjek ozlijeđen nakon policijske intervencije.
Kako se može vidjeti iz drugog kuta, riječ je o starijem muškarcu koji je koristio pomagalo za kretanje. Nakon što ga je policajac odgurnuo, udario je glavom o rub.
Student Medicinskog fakulteta dobio je više udaraca pendrecima. Za N1 Srbija je rekao da je, iako je više puta ponovio da je prva pomoć i bio jasno označen, policija je svejedno primijenila silu.
On je zajedno sa studentima Medicinskog fakulteta, profesorima i ostalim liječnicima na prosvjedu pružao pomoć ozlijeđenima, a objašnjava da je najviše intervencija bilo zbog suzavca jer su se ljudi gušili.
Kako je javila reporterka N1 Srbije, sve je počelo kada se čuo jak i prodoran zvuk, nakon čega je Žandarmerija počela intervenirati, koristeći pendreke i potiskujući građane dok su se kretali prema zgradi Filozofskog fakulteta.
U jednom trenutku poletjeli su i neki predmeti, a pogođen je i snimatelj N1 Srbije koji je na glavi imao kacigu.
Podsjetimo, Ministarstvo unutarnjih poslova prethodno je priopćilo da je došlo do saznanja kako sudionici neprijavljenog skupa u Novom Sadu imaju namjeru napasti policiju koja se nalazi ispred Filozofskog fakulteta i Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u ovom gradu.
