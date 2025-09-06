Oglas

KAMERA ZABILJEŽILA

VIDEO / Tko je u Novom Sadu imao namjeru napasti – građani ili policija

author
N1 Srbija
|
06. ruj. 2025. 07:32
PXL_050925_137896615
Milan Maricic/ATAImages/PIXSELL

Kamera N1 Srbije zabilježila je više trenutaka nasilja nad okupljenim građanima koji su mirno stajali na prosvjedu u Novom Sadu.

U jednom se trenutku vidi kako pripadnik MUP-a u punoj opremi s leđa prilazi golorukom čovjeku i udara ga dvaput.

Dok je Zlatko Kokanović iz pokreta „Ne damo Jadar“ govorio za N1 Srbiju, pripadnici policije grubo su intervenirali i gurali ga kacigom.

Jedan je čovjek ozlijeđen nakon policijske intervencije.

Kako se može vidjeti iz drugog kuta, riječ je o starijem muškarcu koji je koristio pomagalo za kretanje. Nakon što ga je policajac odgurnuo, udario je glavom o rub.

Student Medicinskog fakulteta dobio je više udaraca pendrecima. Za N1 Srbija je rekao da je, iako je više puta ponovio da je prva pomoć i bio jasno označen, policija je svejedno primijenila silu.

On je zajedno sa studentima Medicinskog fakulteta, profesorima i ostalim liječnicima na prosvjedu pružao pomoć ozlijeđenima, a objašnjava da je najviše intervencija bilo zbog suzavca jer su se ljudi gušili.

Kako je javila reporterka N1 Srbije, sve je počelo kada se čuo jak i prodoran zvuk, nakon čega je Žandarmerija počela intervenirati, koristeći pendreke i potiskujući građane dok su se kretali prema zgradi Filozofskog fakulteta.

U jednom trenutku poletjeli su i neki predmeti, a pogođen je i snimatelj N1 Srbije koji je na glavi imao kacigu.

Podsjetimo, Ministarstvo unutarnjih poslova prethodno je priopćilo da je došlo do saznanja kako sudionici neprijavljenog skupa u Novom Sadu imaju namjeru napasti policiju koja se nalazi ispred Filozofskog fakulteta i Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u ovom gradu.

Teme
Novi Sad Srbija prosvjedi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
