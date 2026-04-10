VIDEO / Stanivuković odbio stati kraj Dodika: "Ajmo gradonačelniče, nemoj za*ebavati"

U Banjoj Luci je u četvrtak svečano otvoren novi most u naselju Česma, projekt vrijedan više od osam milijuna konvertibilnih maraka (4,09 milijuna eura) koji su mještani čekali 12 godina. Ceremoniju otvaranja obilježile su političke napetosti između entitetskog vrha i gradskih vlasti, kao i podijeljene reakcije prisutnih građana, objavili su lokalni mediji.
Oglas
Vrijednost samog mosta, dugog 175 metara, iznosi oko 6,6 milijuna maraka (3,37 milijuna eura), dok je za izgradnju pristupnih prometnica izdvojeno dodatnih 1,5 milijuna maraka (767 tisuća eura). Cjelokupan projekt financirali su Vlada Republike Srpske i javno poduzeće Putevi Republike Srpske.
Iako je izgradnja započela 5. studenoga 2022. godine s planiranim rokom od 36 mjeseci, radovi su trajali duže od 40 mjeseci. Kao razlozi kašnjenja navode se neriješeni imovinskopravni odnosi, spor proces izdavanja dozvola, nepovoljni vremenski uvjeti te neusklađenost nadležnih institucija, zbog čega su rokovi tijekom 2026. godine više puta pomicani.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istaknuo je na svečanosti kako Republika Srpska ranijih godina nije bila u mogućnosti svugdje stići, ali da su svi doprinijeli koliko su mogli te da „ne treba bilo kakva razdvojenost niti ružna riječ bilo kome”. Naglasio je važnost infrastrukturnih projekata, spomenuvši dionice od Rače do Bijeljine te prema Brčko distriktu, uz najavu da će tekuća godina završiti s četiri milijarde maraka investicija.
Dodik je poručio da imovina pripada Srpskoj te da „ne podliježe haotičnim izjavama jednog dijela političkog spektra”, dodavši kako nije dopustio „dobošarima iz Sarajeva koji su govorili da će ratovati” da do toga dođe. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić kratko je naveo da je obećano ispunjeno i projekt završen.
Svečanost je obilježio i protokolarni incident kada je gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković (SSP) odbio stati uz Milorada Dodika i srpsku članicu Predsjedništva BiH Željku Cvijanović radi zajedničkog fotografiranja. Dodik je pred kamerama pozvao Stanivukovića da im se pridruži riječima „Zovemo ga da dođe da se slika, što fali”, no gradonačelnik se nije odazvao, piše Jutarnji.
"Ajmo gradonačelniče, svi ćemo preko mosta. Nemoj za*ebavati", dobacio je Nenad Stevandić, predsjednik parlamenta Republike Srpske.
Stanivuković odbio da stoji pored Dodika i Stevandića pic.twitter.com/KRxK5Pum6s— TOK TV (@toktelevizija) April 9, 2026
Stanivuković je poslije objasnio da nije bio službeno pozvan na svečanost te da se Grad Banja Luka sustavno izbacuje iz entitetskog protokola, što je nazvao „sitnim igrama koje nisu dostojne velikih igrača”. Ustvrdio je da se Republiku Srpsku pokušava pretvoriti u stranačku tvorevinu SNSD-a, naglasivši da do njegova izbora za gradonačelnika za ovaj projekt „na papiru nije bilo jedinice ni točke”.
Unatoč napetostima, Stanivuković je poručio da bi mostovi trebali spajati ljude te da je Grad učinio koliko je mogao kroz inicijative i suradnju s institucijama. Tijekom obilaska mosta gradonačelnik je izviždan uz povike „lopove”, dok su ga istodobno njegove pristaše pozdravljale pljeskom.
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas