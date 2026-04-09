Tko ima poseban status na cestama? Dešifrirajte plave registarske pločice

Registarske pločice koje su plave boje, one su za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i njihovog, a otisnute brojke i slova su žute boje. Sadrže brojčanu oznaku zemlje iz koje je predstavništvo, slovnu oznaku djelatnosti predstavništva, odnosno statusa osobe u tim predstavništvima i registarski broj vozila, piše Revija HAK.