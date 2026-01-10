VIDEO / U Doboju navijačka grupa zapalila zastavu BiH, u Istočnom Sarajevu skandirali "Ratko Mladić"

„Najoštrije osuđujemo nacionalističko divljanje navijačke skupine u Doboju i sramotno paljenje zastave države Bosne i Hercegovine koje se dogodilo u noći 9. siječnja. Ovakvi postupci ne predstavljaju samo izolirani incident, već ozbiljno upozorenje koliko su opasni govor mržnje, ekstremizam i pokušaji zastrašivanja građana. Takva djela izravno vrijeđaju dostojanstvo države Bosne i Hercegovine, ali i osjećaj sigurnosti građana Doboja koji godinama grade suživot i međusobno povjerenje. Upravo zato odgovornost institucija mora biti jasna, brza i nedvosmislena“, navodi se u priopćenju.