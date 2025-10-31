vojna misija "althea"
Vijeće sigurnosti UN-a glasovalo o produljenju mandata EUFOR-a u BiH
Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda u petak je jednoglasno na godinu dana produžilo mandat vojnoj misiji "Althea" Europske unije u Bosni i Hercegovini no među članicama tog tijela ponovo nije bilo pune suglasnosti o uzrocima problema u BiH i krize kroz koju je zemlja prolazila u proteklih pola godine.
Vijeće sigurnosti UN-a od 1996. razmatra stanje u BiH na temelju redovitih šestomjesečnih izvještaja visokog predstavnika međunarodne zajednice.
Visoki predstavnik Christian Schmidt u izvještaju je naveo da je najveća politička kriza u BiH od Daytona bila rezultat neustavnih i separatističkih postupaka bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Bosna i Hercegovina stoga se našla u strukturalnoj krizi koja je imala geopolitičke reperkusije, napisao je visoki predstavnik uz konstataciju da zbog svega najviše trpe reforme i europski put BiH.
"Pokušaji potkopavanja Daytonskog sporazuma neće pomoći integraciji u EU niti pomoći državi da postane funkcionalna i otporna na prijetnje, ali hoće uključiv dijalog i odgovorno upravljanje", konstatirao je Schmidt u izvještaju.
Predstavnici uvjerljive većine država članica Vijeća sigurnosti istaknuli su važnost poštivanja Daytonskog sporazuma i očuvanja mira te dali potporu djelovanju visokog predstavnika iskazujući zabrinutost zbog separatističkih prijetnji iz Republike Srpske te su pozvali na nastavak reformi koje bi BiH približile članstvu u Europskoj uniji.
Veleposlanica SAD pri UN-u Dorothy Shea kazala je da je njena zemlja opredijeljena za očuvanje stabilnosti na Balkanu i posvećena Daytonskom sporazumu odnosno demokratskoj i prosperitetnoj BiH dodajući da je za administraciju Donalda Trumpa u toj zemlji prioritet "deeskalacija i stabilnost".
Pojasnila je kako je SAD u proteklim mjesecima "diskretno radio" upravo na deeskalaciji što je rezultiralo ukidanjem spornih zakona u RS-u a to je onda dovelo i do uklanjanja sankcija Miloradu Dodiku i njegovim suradnicima.
Rusija je iskoristila činjenicu da trenutačno predsjedava Vijećem sigurnosti pa nije dopustila da na sjednici u petak Schmidt osobno predstavi izvještaj a njezin je veleposlanik Vasilij Nebenzja pokušao plasirati dokument o stanju u BiH koji je sačinila vlada RS optužujući aktualnog visokog predstavnika za krizu i tražeći hitno zatvaranje Ureda visokog predstavnika (OHR).
"Trenutna situacija u BiH uvelike je posljedica nekih aktivnosti zapadnih zemalja", kazao je Nebenzja koji je Schmidta optužio da je eksponent "neokolonijalne politike".
Tvrdi kako je jedino RS strana koja brani Dayton i jedina koja se racionalno ponaša. Sjednici je nazočio Željko Komšić iskoristivši pravo koje pripada dužnosnicima država o kojima se raspravlja pa je s pozicije predsjedatelja Predsjedništva BiH na Vijeću sigurnosti konstatirao da se RS pokušala odcijepiti.
To je sada privremeno zaustavljeno, kaže Komšić, no siguran je da će Dodik ponovo pokušati realizirati taj cilj.
OHR vidi glavnom zaprekom takvim planovima pa misli da ga treba zadržati iako i sam nije zadovoljan Schmidtom kojemu predbacuje da djeluje pod utjecajem "interesa susjednih zemalja".
Stoga je predložio da se postavi novi visoki predstavnik s punim ovlastima kao kratkoročno rješenje ili da se otvori razdoblje tranzicije kako bi se uz međunarodnu pomoć provele ustavne i pravne reforme u BiH.
Otpravnik poslova stalne misije Hrvatske pri UN-u Hrvoje Ćurić Hrvatinić pozdravio je produženje misije Althea izražavajući pri tom žaljenje zbog duboke krize s kojom je BiH bila suočena u proteklom razdoblju.
"Koraci protiv ustavnog poretka su neprihvatljivi a Daytonski sporazum kamen je temeljac mira i stabilnosti", kazao je hrvatski diplomat.
Podsjetio je i kako izborni inženjering već godinama onemogućava izbor legitimnog predstavnika Hrvata u Predsjedništvo BiH pa su stoga izmjene izbornog zakona hitne, posebice s obzirom na činjenicu da su opći izbori planirani za listopad 2026. godine.
Iskazao je potporu Hrvatske članstvu u BiH u EU.
I srbijanski otpravnik poslova Radomir Ilić kazao je da njegova zemlja podupire Dayton, a poziva na dijalog i konsenzus između dva entiteta i tri konstitutivna naroda te nametanje rješenja smatra kontraproduktivnim pa tako i odluke koje donosi visoki predstavnik.
Pozdravio je pak novi pristup američke administracije BiH odnosno ukidanje sankcija Dodiku.
