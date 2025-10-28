Dodik ponovno s Lavrovom, kaže da će Rusija poduprijeti novi mandat EUFOR-a

Nakon novog sastanka Dodika sa šefom ruske diplomacije iz ruskog Ministarstva vanjskih poslova kratko su priopćili kako su njih dvojica "detaljno razmijenili mišljenja o situaciji u vezi sa provedbom Daytonskog sporazuma u kontekstu unutrašnje političke krize u BiH". Dodik je pak za entitetski javni servis Republike Srpske (RTRS) kazao kako je dobio potvrdu da će Moskva nastaviti blisko surađivati s vlastima u Banjoj Luci a sada su se suglasili kako treba produžiti mandat misije Althea unutar koje djeluje EUFOR u BiH.