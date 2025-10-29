Glavni tajnik UN-a osudio Izraelova ubojstva civila u Gazi

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres oštro je osudio izraelske napade na Gazu.
Oglas
Prema riječima njegova glasnogovornika Stephanea Dujarrica, Guterres je osudio „ubojstva civila u Gazi jučer, izazvana izraelskim zračnim napadima, među kojima je bilo i mnogo djece“, piše Al Jazeera.
„On osuđuje sve postupke koji potkopavaju primirje i ugrožavaju živote civila“, rekao je Dujarric novinarima u sjedištu UN-a u New Yorku.
Guterres je također naglasio da se obveze preuzete radi održavanja primirja moraju poštovati, te da se svi postupci koji nanose štetu civilima ili ometaju humanitarnu pomoć moraju izbjegavati, dodao je glasnogovornik.
„Glavni tajnik pohvaljuje diplomatske napore Egipta, Katara, Turske i Sjedinjenih Država, čije je djelovanje bilo ključno za održavanje dogovora, sprječavanje daljnje eskalacije i omogućavanje većeg pristupa humanitarnoj pomoći“, rekao je Dujarric.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas