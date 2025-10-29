Oglas

Antonio Guterres

Glavni tajnik UN-a osudio Izraelova ubojstva civila u Gazi

author
N1 Info
|
29. lis. 2025. 20:11
Antonio Guterres
Alexander Drago / Reuters

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres oštro je osudio izraelske napade na Gazu.

Oglas

Prema riječima njegova glasnogovornika Stephanea Dujarrica, Guterres je osudio „ubojstva civila u Gazi jučer, izazvana izraelskim zračnim napadima, među kojima je bilo i mnogo djece“, piše Al Jazeera.

„On osuđuje sve postupke koji potkopavaju primirje i ugrožavaju živote civila“, rekao je Dujarric novinarima u sjedištu UN-a u New Yorku.

Guterres je također naglasio da se obveze preuzete radi održavanja primirja moraju poštovati, te da se svi postupci koji nanose štetu civilima ili ometaju humanitarnu pomoć moraju izbjegavati, dodao je glasnogovornik.

„Glavni tajnik pohvaljuje diplomatske napore Egipta, Katara, Turske i Sjedinjenih Država, čije je djelovanje bilo ključno za održavanje dogovora, sprječavanje daljnje eskalacije i omogućavanje većeg pristupa humanitarnoj pomoći“, rekao je Dujarric.

Teme
Civilne žrtve Gaza Izrael Ujedinjeni narodi genocid u gazi izrael blokira humanitarnu pomoć

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ